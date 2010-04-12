Додано: Чет 09 тра, 2019 21:08

buratinyo

Кстати, увеличение количества долларов также не гарантирует в этой связи успешность операций для тех, кто считает прибыль в гривнах.



Кто считает прибыль в гривнах (а таких в Украине среди резидентов большинство) тот весной покупает доллары за гривну и осенью их обратно продает за гривну, но дороже.



Получается, что и тот и другой, спекулируя, в одинаковое время года действия осуществляют одинаковые, не смотря на то, что учет такого бизнеса ведут в разных валютах.



Да, считать и вести бухучёт можно как кому хочется, также спать можно на голове и рассказывать, что Наполеон...

Востаннє редагувалось Vitl в Чет 09 тра, 2019 21:39, всього редагувалось 1 раз.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.