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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:50
somilitark написав:
А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного
По вашему вверх или еще не дно ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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