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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1130113111321133

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:50

  somilitark написав:
  Libo написав:А ты не согласен...

:lol: :lol: :lol:

А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня :P
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного :oops: По вашему вверх или еще не дно ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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