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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:50
somilitark написав:
А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного
По вашему вверх или еще не дно ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Чет 09 тра, 2019 21:54
yama написав:
по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ...
Готовь бабки. На финал вместе будем ставить. Я надеюсь установить канал информации с космосом.
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Libo
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07
yama написав: somilitark написав: Libo написав:
А ты не согласен...
А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного
По вашему вверх или еще не дно ?
Дно сейчас.
Хотя может быть выгодней быть на грндепо по июля так 20-го,а потом запрыгнуть.
Хотя вангую волнения моря в связи с пожеланием главного друга президента первым делом на новой должности вернуть Приват
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:10
Libo написав: s0v7a написав:
Усіх причасних із Святом Перемоги!
Да какая это в сраке перемога? Правильно назвали это победобесием.
Срань русская всё похерила, сама сейчас живет хуже домашних животных побежденных, а нам устроила тоже самое, что тогда Гитлер.
Победа впереди. Когда уничтожим русско-фашистскую гадину.
Сегодня это просто повод вате побесноваться, а алкашам нажраться.
ЗЫ. Опять с вами.
На той час німецький нацизм ПЕРЕМОГЛИ!!! І ви до того, здається, не причасні. І вата зараз здебільшого у вас в голові, та і до алкашів вам теж здається недалече. Не треба хибити ветеранів.
ТАК, перемога над російським нацизмом ше попереду!
ВО
Востаннє редагувалось s0v7a
в Чет 09 тра, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:11
Libo написав:
О всеех своих ставках сообщу заранее. Следите за моими сообщениями. Не провтыкайте.
В 22.00 начали,что можно было пропустить,обещание возвращаться из под действия кокса(вы называете это связью с космосом )
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:16
Libo написав: s0v7a написав:
Усіх причасних із Святом Перемоги!
Да какая это в сраке перемога? Правильно назвали это победобесием.
Срань русская всё похерила, сама сейчас живет хуже домашних животных побежденных, а нам устроила тоже самое, что тогда Гитлер.
Победа впереди. Когда уничтожим русско-фашистскую гадину.
Сегодня это просто повод вате побесноваться, а алкашам нажраться.
ЗЫ. Опять с вами.
Отрицание де-факто преступлений нацизма во многих странах считается если не преступлением, то во всяком случае такие типы являются общепорицаемыми фриками,а у нас свободно постится на открытом ресурсе без последствий надо полагать.
Востаннє редагувалось Автор77
в Чет 09 тра, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21
Я мав на увазі початок доби! По відношенню до нього все росло.
Ввечері о 18:00 годині, доляр розвернувся і швидко впав. Хоча все інше таки підросло. А ось фонда знову впала.
ВО
PS
На добраніч.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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