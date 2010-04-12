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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1130113111321133

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:50

  somilitark написав:
  Libo написав:А ты не согласен...

:lol: :lol: :lol:

А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня :P
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного :oops: По вашему вверх или еще не дно ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 21:54

  yama написав:по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ...


Готовь бабки. На финал вместе будем ставить. Я надеюсь установить канал информации с космосом. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07

  yama написав:
  somilitark написав:
  Libo написав:А ты не согласен...

:lol:

А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня :P
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного :oops: По вашему вверх или еще не дно ?

Дно сейчас.
Хотя может быть выгодней быть на грндепо по июля так 20-го,а потом запрыгнуть.
Хотя вангую волнения моря в связи с пожеланием главного друга президента первым делом на новой должности вернуть Приват :wink:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:10

А ви що, причасні?

  Libo написав:
  s0v7a написав:

Усіх причасних із Святом Перемоги!



Да какая это в сраке перемога? Правильно назвали это победобесием.
Срань русская всё похерила, сама сейчас живет хуже домашних животных побежденных, а нам устроила тоже самое, что тогда Гитлер.
Победа впереди. Когда уничтожим русско-фашистскую гадину.
Сегодня это просто повод вате побесноваться, а алкашам нажраться. :?

ЗЫ. Опять с вами. :lol:



На той час німецький нацизм ПЕРЕМОГЛИ!!! І ви до того, здається, не причасні. І вата зараз здебільшого у вас в голові, та і до алкашів вам теж здається недалече. Не треба хибити ветеранів.

ТАК, перемога над російським нацизмом ше попереду!

ВО

Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 09 тра, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:11

  Libo написав:О всеех своих ставках сообщу заранее. Следите за моими сообщениями. Не провтыкайте. :?

В 22.00 начали,что можно было пропустить,обещание возвращаться из под действия кокса(вы называете это связью с космосом ) :P
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:16

  Libo написав:
  s0v7a написав:

Усіх причасних із Святом Перемоги!



Да какая это в сраке перемога? Правильно назвали это победобесием.
Срань русская всё похерила, сама сейчас живет хуже домашних животных побежденных, а нам устроила тоже самое, что тогда Гитлер.
Победа впереди. Когда уничтожим русско-фашистскую гадину.
Сегодня это просто повод вате побесноваться, а алкашам нажраться. :?

ЗЫ. Опять с вами. :lol:


Отрицание де-факто преступлений нацизма во многих странах считается если не преступлением, то во всяком случае такие типы являются общепорицаемыми фриками,а у нас свободно постится на открытом ресурсе без последствий надо полагать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 09 тра, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21

  dima_beleb написав:
  s0v7a написав:

Йена, франк, золото, доляр - швидко додають :!: Активи схованки йдуть у гору.
Я поки не побачив що сталося! Це так вплинуло підвищення налогів на китайський експорт до Америки?

Ваші думки, панове!

ВО

PS
Усіх причасних із Святом Перемоги!

и где золото додає? 1286 за 31 грам. как и неделю и две назад.



Я мав на увазі початок доби! По відношенню до нього все росло.

Ввечері о 18:00 годині, доляр розвернувся і швидко впав. Хоча все інше таки підросло. А ось фонда знову впала.

ВО

PS
На добраніч.

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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