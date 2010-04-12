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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:04
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Libo
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:13
Хамишь, парниша! Тыкать - это как то не по офицерски. Ко мне прошу изволить - Ваша честь.
Кстати, к тупым оскорблениям переходят, когда сказать то нечего!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:24
Опа. Только что узнал, что Сергей Доренко (радио и теле ведущий) разбился на мотоцикле.
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dima_beleb
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