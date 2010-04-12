RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1131113211331134

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:04

  s0v7a написав:
  Libo написав:... а разбитая двухглавая курица под Спасской башней на брусчатке, на триколор РФ мочатся солдаты-победители, в мавзолее наливают, Ульянова выкинули на корм собакам, а кремлевская стена исписана многоязычными мемами победителей ...
Вот тогда победа ...



Те що я залишив вище і є нацизм, та ще і безкультурьє разом з азіатчиною. То э український нацизм, та ще й російською мовою! Ганьба.

ВО



Ложись спать. Наотмечался до ручки. Развезло так, что уже договорился до украинского нацизма. Уже в открытую гонишь как Кисель или Соловей. Завтра повар уволит нах.

:lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7069
З нами з: 14.11.11
Подякував: 309 раз.
Подякували: 3602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:13

  Libo написав:
  s0v7a написав:
  Libo написав:... а разбитая двухглавая курица под Спасской башней на брусчатке, на триколор РФ мочатся солдаты-победители, в мавзолее наливают, Ульянова выкинули на корм собакам, а кремлевская стена исписана многоязычными мемами победителей ...
Вот тогда победа ...



Те що я залишив вище і є нацизм, та ще і безкультурьє разом з азіатчиною. То э український нацизм, та ще й російською мовою! Ганьба.

ВО



Ложись спать. Наотмечался до ручки. Развезло так, что уже договорился до украинского нацизма. Уже в открытую гонишь как Кисель или Соловей. Завтра повар уволит нах.

:lol: :lol: :lol:



Хамишь, парниша! Тыкать - это как то не по офицерски. Ко мне прошу изволить - Ваша честь.

Кстати, к тупым оскорблениям переходят, когда сказать то нечего!

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 714
З нами з: 16.10.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 00:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Опа. Только что узнал, что Сергей Доренко (радио и теле ведущий) разбился на мотоцикле.
dima_beleb
 
Повідомлень: 154
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1131113211331134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1456, 1457, 1458
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14579 1724968
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 23:23
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6622 1424487
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 тра, 2019 08:27
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273553
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12149)
09.05.2019 23:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.