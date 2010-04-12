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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:54
yama написав:
по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ...
Готовь бабки. На финал вместе будем ставить. Я надеюсь установить канал информации с космосом.
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Libo
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07
yama написав: somilitark написав: Libo написав:
А ты не согласен...
А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного
По вашему вверх или еще не дно ?
Дно сейчас.
Хотя может быть выгодней быть на грндепо по июля так 20-го,а потом запрыгнуть.
Хотя вангую волнения моря в связи с пожеланием главного друга президента первым делом на новой должности вернуть Приват
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21
Я мав на увазі початок доби! По відношенню до нього все росло.
Ввечері о 18:00 годині, доляр розвернувся і швидко впав. Хоча все інше таки підросло. А ось фонда знову впала.
ВО
PS
На добраніч.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:25
Libo написав: yama написав:
по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ...
Готовь бабки. На финал вместе будем ставить. Я надеюсь установить канал информации с космосом.
Ага...припоминаю я этот Ваш канал...и Хорватию
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:21
Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США
10 мая США подняли пошлины на китайские товары с 10% до 25%. В Пекине заявили, что из-за действий Вашингтона «с сожалением» примут ответные меры
Пекин примет необходимые меры в ответ на действия Вашингтона, повысившего пошлины на китайские товары на общую сумму в $200 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства торговли КНР.
Пошлины США на китайские товары вступили в действие сегодня в полночь по Вашингтону. Одновременно в США находится китайская делегация переговоры сегодня будут продолжаться.
Живите своим умом!
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