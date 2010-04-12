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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 тра, 2019 21:54
yama написав:
по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ...
Готовь бабки. На финал вместе будем ставить. Я надеюсь установить канал информации с космосом.
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Libo
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:07
yama написав: somilitark написав: Libo написав:
А ты не согласен...
А может лучше говорить до матча,а не после,...
Один гуру говорит очень выгодно,часом не ваш патрон,или ваш патрон 25%???
... п.с. ну что завтра на МБ,аукцион ОВГЗ уже отыгран,репатрианты готовы к низкому старту,плюс многие увидев даже минимальный отскок начнут покупать,что бы потом не было как с Либо,хух хорошо откупился на всю катлетку по 26.35 8-го в первой половине дня
меньше образности ...не до конца ловлю суть сказанного
По вашему вверх или еще не дно ?
Дно сейчас.
Хотя может быть выгодней быть на грндепо по июля так 20-го,а потом запрыгнуть.
Хотя вангую волнения моря в связи с пожеланием главного друга президента первым делом на новой должности вернуть Приват
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 09 тра, 2019 23:21
Я мав на увазі початок доби! По відношенню до нього все росло.
Ввечері о 18:00 годині, доляр розвернувся і швидко впав. Хоча все інше таки підросло. А ось фонда знову впала.
ВО
PS
На добраніч.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 06:25
Libo написав: yama написав:
по поводу ставок я завязал временно, не нравиться, мешает болеть за любимые команды ...
Готовь бабки. На финал вместе будем ставить. Я надеюсь установить канал информации с космосом.
Ага...припоминаю я этот Ваш канал...и Хорватию
Слава Україні! /читаю усіх/
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:21
Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США
10 мая США подняли пошлины на китайские товары с 10% до 25%. В Пекине заявили, что из-за действий Вашингтона «с сожалением» примут ответные меры
Пекин примет необходимые меры в ответ на действия Вашингтона, повысившего пошлины на китайские товары на общую сумму в $200 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства торговли КНР.
Пошлины США на китайские товары вступили в действие сегодня в полночь по Вашингтону. Одновременно в США находится китайская делегация переговоры сегодня будут продолжаться.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:29
В среду 8 мая нерезы установили очередной рекорд, портфель ОВГЗ в собственности составил - 36,462 млрд из них:
Гривна -36,165
Доллар - 0,260
Евро - 0,037
Ждем данные на сегодня
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:43
8 мая казначейство налило ПДВ сразу на 1,088 млрд...удивительно для начала месяца
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:52
zzzzzz написав:
8 мая казначейство налило ПДВ сразу на 1,088 млрд...удивительно для начала месяца
Ничего удивительного. Зная, что нерезиденты будут лить под покупку ОВГЗ, решили таким образом чуть сбить накал. Просто не пустить сильно вниз.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 08:57
Искатель написав: zzzzzz написав:
8 мая казначейство налило ПДВ сразу на 1,088 млрд...удивительно для начала месяца
Ничего удивительного. Зная, что нерезиденты будут лить под покупку ОВГЗ, решили таким образом чуть сбить накал. Просто не пустить сильно вниз.
Чуть позже выйдут данные по наполнению бюджета. Посмотрю объем компенсации по состоянию на с начала месяца и сравню с прошлым годом.
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:29
.... ну, помилився Лібо разок - з ким не буває....
- а от на рахунок його бачення, що в Україні скоро буде ЖИР, то я вже й не сумніваюсь! - так, як скоро прийде Зе і ми всі почнемо пити з молочних рік і лизати кисільні берега, так як заповів нам великий всебачучий пророк Лібо!
Слава Україні!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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