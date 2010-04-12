Как то очень оптимистично верят в грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:34
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:39
А разве нет причин для оптимизма? Теперь же появился шанс реальной борьбы с коррупцией, а не виртуальной, что улучшит инвест-климат и приведет в страну кучу валюты.
Хорошо идем, мне нравится) Не смотря на то, что так и не слил часть пачек, которые планировал, но в целом плюс хороший
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:45
Или скупка рашковнами для поддержки зели в начале президентства (что вряд ли, так как он еще не пришел), или это минфин с НБУ через подставные конторы для удержания низкого курс для вывода бабла.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47
Американцы получат инфляцию, а китайцы сольют трежеря, американскую фонду и бакс, что уже вчера начали делать. Все пойдет вразнос.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47
Альфа онлайн скинула курс до старого - 26.35
+50грн !
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:49
Кор. счета 42,1 млрд ( -0,5 млрд )
НБУ в среду купил дежурную двадцатку
Живите своим умом!
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:11
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Ця п'ятниця на валютному ринку пройде досить нестандартно, як для завершення тижня.
Річ у тім, що завтра (в суботу 11-го травня) банки будуть відпрацьовувати попереднє перенесення великодніх свят кінця квітня, і платежі в гривні будуть проходити в звичайному робочому режимі за всіма операціями. Валютний же міжбанк, згідно з рішенням НБУ — відкриватися не буде, а усі зарахування валюти за п'ятницю і обов'язкові продажі за ними — пройдуть вже понеділком.
Це змінить сьогодні тактику і стратегію багатьох клієнтів:
з одного боку — імпортери будуть поспішати закрити свої валютні операції і оперативно проплатися з ранку за зовнішньоекономічними зобов'язаннями або відразу перенесуть свої заявки на понеділок;
з іншого боку — експортерам потрібна гривня (з нею вони зможуть завтра працювати в звичайному режимі) і багато хто з них захоче сьогодні продати валюту, щоб 11 травня у них було чим закривати свої господарські операції всередині країни;
з третього — фактор ефекту закінчення тижні ніхто не відміняв і ділова активність після обіду вже буде низькою, а завтрашній день може пройти на банківському ринку досить мляво, як за рахунок відсутності валютного міжбанку, так і за рахунок «полувихідного» настрою у багатьох клієнтів.
Тому ми очікуємо на досить велику кількість операцій на торгах до обіду і потім різке падіння активності у клієнтів у другій половині дня.
Ринок залишиться дуже залежним від сьогоднішніх ситуативних курсових інтересів і дій найбільших гравців міжбанку, а обсяги операцій за нашими розрахунками складуть до 350-380 млн доларів при укладанні до 430-460 угод.
Нацбанк продовжить викуповувати надлишок долара на міжбанку в «анонімному» форматі через Matching, а спекулянти будуть працювати в режимі «в дві сторони».
Ми прогнозуємо на п'ятницю коридор по долару в межах 26,16-26,30 гривень з повною залежністю курсового тренда від дій найбільших гравців ринку.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,00- 26,30 і продаж 26,39-26,60 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,40 гривень та продаж 26,45-26,55 гривень.
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