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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1131113211331134

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:34

  zzzzzz написав:В среду 8 мая нерезы установили очередной рекорд, портфель ОВГЗ в собственности составил - 36,462 млрд из них:
Гривна -36,165
Доллар - 0,260
Евро - 0,037

Ждем данные на сегодня

Как то очень оптимистично верят в грн.
StarkRE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:39

  StarkRE написав:
  zzzzzz написав:В среду 8 мая нерезы установили очередной рекорд, портфель ОВГЗ в собственности составил - 36,462 млрд из них:
Гривна -36,165
Доллар - 0,260
Евро - 0,037

Ждем данные на сегодня

Как то очень оптимистично верят в грн.

А разве нет причин для оптимизма? :) Теперь же появился шанс реальной борьбы с коррупцией, а не виртуальной, что улучшит инвест-климат и приведет в страну кучу валюты.
Хорошо идем, мне нравится) Не смотря на то, что так и не слил часть пачек, которые планировал, но в целом плюс хороший :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:45

  StarkRE написав:
  zzzzzz написав:В среду 8 мая нерезы установили очередной рекорд, портфель ОВГЗ в собственности составил - 36,462 млрд из них:
Гривна -36,165
Доллар - 0,260
Евро - 0,037
Ждем данные на сегодня

Как то очень оптимистично верят в грн.

Или скупка рашковнами для поддержки зели в начале президентства (что вряд ли, так как он еще не пришел), или это минфин с НБУ через подставные конторы для удержания низкого курс для вывода бабла.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47

  zzzzzz написав:
Китай заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США
10 мая США подняли пошлины на китайские товары с 10% до 25%. В Пекине заявили, что из-за действий Вашингтона «с сожалением» примут ответные меры

Пекин примет необходимые меры в ответ на действия Вашингтона, повысившего пошлины на китайские товары на общую сумму в $200 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства торговли КНР.



Пошлины США на китайские товары вступили в действие сегодня в полночь по Вашингтону. Одновременно в США находится китайская делегация переговоры сегодня будут продолжаться.

Американцы получат инфляцию, а китайцы сольют трежеря, американскую фонду и бакс, что уже вчера начали делать. Все пойдет вразнос.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47

Альфа онлайн скинула курс до старого - 26.35
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:49

Кор. счета 42,1 млрд ( -0,5 млрд )
НБУ в среду купил дежурную двадцатку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:11

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Ця п'ятниця на валютному ринку пройде досить нестандартно, як для завершення тижня.
Річ у тім, що завтра (в суботу 11-го травня) банки будуть відпрацьовувати попереднє перенесення великодніх свят кінця квітня, і платежі в гривні будуть проходити в звичайному робочому режимі за всіма операціями. Валютний же міжбанк, згідно з рішенням НБУ — відкриватися не буде, а усі зарахування валюти за п'ятницю і обов'язкові продажі за ними — пройдуть вже понеділком.

Це змінить сьогодні тактику і стратегію багатьох клієнтів:

з одного боку — імпортери будуть поспішати закрити свої валютні операції і оперативно проплатися з ранку за зовнішньоекономічними зобов'язаннями або відразу перенесуть свої заявки на понеділок;

з іншого боку — експортерам потрібна гривня (з нею вони зможуть завтра працювати в звичайному режимі) і багато хто з них захоче сьогодні продати валюту, щоб 11 травня у них було чим закривати свої господарські операції всередині країни;

з третього — фактор ефекту закінчення тижні ніхто не відміняв і ділова активність після обіду вже буде низькою, а завтрашній день може пройти на банківському ринку досить мляво, як за рахунок відсутності валютного міжбанку, так і за рахунок «полувихідного» настрою у багатьох клієнтів.

Тому ми очікуємо на досить велику кількість операцій на торгах до обіду і потім різке падіння активності у клієнтів у другій половині дня.

Ринок залишиться дуже залежним від сьогоднішніх ситуативних курсових інтересів і дій найбільших гравців міжбанку, а обсяги операцій за нашими розрахунками складуть до 350-380 млн доларів при укладанні до 430-460 угод.

Нацбанк продовжить викуповувати надлишок долара на міжбанку в «анонімному» форматі через Matching, а спекулянти будуть працювати в режимі «в дві сторони».

Ми прогнозуємо на п'ятницю коридор по долару в межах 26,16-26,30 гривень з повною залежністю курсового тренда від дій найбільших гравців ринку.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,00- 26,30 і продаж 26,39-26,60 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,40 гривень та продаж 26,45-26,55 гривень.
Ірина_
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