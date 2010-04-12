Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:11

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Ця п'ятниця на валютному ринку пройде досить нестандартно, як для завершення тижня.

Річ у тім, що завтра (в суботу 11-го травня) банки будуть відпрацьовувати попереднє перенесення великодніх свят кінця квітня, і платежі в гривні будуть проходити в звичайному робочому режимі за всіма операціями. Валютний же міжбанк, згідно з рішенням НБУ — відкриватися не буде, а усі зарахування валюти за п'ятницю і обов'язкові продажі за ними — пройдуть вже понеділком.



Це змінить сьогодні тактику і стратегію багатьох клієнтів:



з одного боку — імпортери будуть поспішати закрити свої валютні операції і оперативно проплатися з ранку за зовнішньоекономічними зобов'язаннями або відразу перенесуть свої заявки на понеділок;



з іншого боку — експортерам потрібна гривня (з нею вони зможуть завтра працювати в звичайному режимі) і багато хто з них захоче сьогодні продати валюту, щоб 11 травня у них було чим закривати свої господарські операції всередині країни;



з третього — фактор ефекту закінчення тижні ніхто не відміняв і ділова активність після обіду вже буде низькою, а завтрашній день може пройти на банківському ринку досить мляво, як за рахунок відсутності валютного міжбанку, так і за рахунок «полувихідного» настрою у багатьох клієнтів.



Тому ми очікуємо на досить велику кількість операцій на торгах до обіду і потім різке падіння активності у клієнтів у другій половині дня.



Ринок залишиться дуже залежним від сьогоднішніх ситуативних курсових інтересів і дій найбільших гравців міжбанку, а обсяги операцій за нашими розрахунками складуть до 350-380 млн доларів при укладанні до 430-460 угод.



Нацбанк продовжить викуповувати надлишок долара на міжбанку в «анонімному» форматі через Matching, а спекулянти будуть працювати в режимі «в дві сторони».



Ми прогнозуємо на п'ятницю коридор по долару в межах 26,16-26,30 гривень з повною залежністю курсового тренда від дій найбільших гравців ринку.



Котирування готівкового валютного ринку:



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,00- 26,30 і продаж 26,39-26,60 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,40 гривень та продаж 26,45-26,55 гривень.