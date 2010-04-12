Как то очень оптимистично верят в грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:34
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:39
А разве нет причин для оптимизма? Теперь же появился шанс реальной борьбы с коррупцией, а не виртуальной, что улучшит инвест-климат и приведет в страну кучу валюты.
Хорошо идем, мне нравится) Не смотря на то, что так и не слил часть пачек, которые планировал, но в целом плюс хороший
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:45
Или скупка рашковнами для поддержки зели в начале президентства (что вряд ли, так как он еще не пришел), или это минфин с НБУ через подставные конторы для удержания низкого курс для вывода бабла.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47
Американцы получат инфляцию, а китайцы сольют трежеря, американскую фонду и бакс, что уже вчера начали делать. Все пойдет вразнос.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:47
Альфа онлайн скинула курс до старого - 26.35
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 тра, 2019 09:49
Кор. счета 42,1 млрд ( -0,5 млрд )
НБУ в среду купил дежурную двадцатку
Живите своим умом!
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:11
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Ця п'ятниця на валютному ринку пройде досить нестандартно, як для завершення тижня.
Річ у тім, що завтра (в суботу 11-го травня) банки будуть відпрацьовувати попереднє перенесення великодніх свят кінця квітня, і платежі в гривні будуть проходити в звичайному робочому режимі за всіма операціями. Валютний же міжбанк, згідно з рішенням НБУ — відкриватися не буде, а усі зарахування валюти за п'ятницю і обов'язкові продажі за ними — пройдуть вже понеділком.
Це змінить сьогодні тактику і стратегію багатьох клієнтів:
з одного боку — імпортери будуть поспішати закрити свої валютні операції і оперативно проплатися з ранку за зовнішньоекономічними зобов'язаннями або відразу перенесуть свої заявки на понеділок;
з іншого боку — експортерам потрібна гривня (з нею вони зможуть завтра працювати в звичайному режимі) і багато хто з них захоче сьогодні продати валюту, щоб 11 травня у них було чим закривати свої господарські операції всередині країни;
з третього — фактор ефекту закінчення тижні ніхто не відміняв і ділова активність після обіду вже буде низькою, а завтрашній день може пройти на банківському ринку досить мляво, як за рахунок відсутності валютного міжбанку, так і за рахунок «полувихідного» настрою у багатьох клієнтів.
Тому ми очікуємо на досить велику кількість операцій на торгах до обіду і потім різке падіння активності у клієнтів у другій половині дня.
Ринок залишиться дуже залежним від сьогоднішніх ситуативних курсових інтересів і дій найбільших гравців міжбанку, а обсяги операцій за нашими розрахунками складуть до 350-380 млн доларів при укладанні до 430-460 угод.
Нацбанк продовжить викуповувати надлишок долара на міжбанку в «анонімному» форматі через Matching, а спекулянти будуть працювати в режимі «в дві сторони».
Ми прогнозуємо на п'ятницю коридор по долару в межах 26,16-26,30 гривень з повною залежністю курсового тренда від дій найбільших гравців ринку.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 26,00- 26,30 і продаж 26,39-26,60 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,35-26,40 гривень та продаж 26,45-26,55 гривень.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:28
Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:46
Для будь-кого!
сервіс зветься онлайн обмін валют (або ще "смерть баригам" в простонародії,
конкретно в Альфі доступний лише в мобільому додатку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:18
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
08.05.2019
грн за 100 доларів США 2626.01
Доллар укрепился чуть больше, чем на копейку, что можно считать отсутствием динамики.
Спокойствие обеспечил подскок в неурочное время, который компенсировал вчерашнее вечернее и сегодняшнее снижение. Сами торги сегодня такие же спокойные.
НБУ 20 млн в резервы взял.
В ликвидности также равновесие. Существенно снизились объемы суточных сертификатов, но высвободившаяся ликвидность была изъята снижением практически до нуля суточного рефинанса, досрочным погашением двухнедельного рефинанса, оттоком со счетов в наличку и операциями казначейства.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
07.05.2019
Усього, млн дол. США 358.5
Обороты во вторник чуть снизились по сравнению с понедельником, но остались на весьма высоком уровне. Отголоски длинных выходных еще чувствуются, но эффект уже затухает.
Начало следующей недели также обещает быть интересным. Сегодня, после выходного, поступление валюты может быть несколько увеличенным. На МБ она может поступить в понедельник. Завтра рабочий день без МБ. В субботу будут зачислены поступления долларов, которые обычно зачисляются в понедельник. Они пройдут валютный контроль и смогут быть выставлены на МБ вместе с сегодняшними зачислениями в понедельник вместо вторника. Т.о. в понедельник можно ожидать изобилия валюты, а во вторник дефицита. Будет интересно наблюдать, сможет ли рынок сам сгладить эти перекосы?
Официальный курс сегодня публиковать не буду. Посмотреть можно здесь:
но ничего особо интересного я сегодня не жду.
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