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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1132113311341135

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 460
1. меньше 27
25%
115
2. 27 - 28.50
44%
201
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:21

Зображення

Летом вверх?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

МБ
Куда катимся .... ?

ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
12:30 26.1600 - 26.1900
12:25 26.1600 - 26.1900
12:20 26.1700 - 26.2000
12:15 26.1800 - 26.2100
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:49

rasmus
Вниз, а потом вверх.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... що, стандартно - "рижик" потім підстрибне і бариги на вихідних можуть розгулятись..... вверх! :evil:

п. с.
.... але дивлюсь, що наші львівські бариги приспустили на 3-5коп відносно ранішніх курсів і на моменті пропонують нікомунепотрібного пА /45
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 10 тра, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:59

  Oleg_Sa написав:rasmus
Вниз, а потом вверх.


как низко падём - это главный вопрос ) открытый
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:17

rasmus
Мне нравится 25,5 на лето
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:20

еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты под залог гривневых депозитов которые в июне-июле заканчиваются :mrgreen:

Продажа
Юнекс - 33
Белка - 35
Осторожничают )
Живите своим умом!
zzzzzz
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