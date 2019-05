Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47

МБ

Куда катимся .... ?



ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА

12:30 26.1600 - 26.1900

12:25 26.1600 - 26.1900

12:20 26.1700 - 26.2000

12:15 26.1800 - 26.2100

"The quieter you become, the more you are able to hear"