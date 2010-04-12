Летом вверх?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
МБ
Куда катимся .... ?
ВРЕМЯ ПОКУПКА ПРОДАЖА
12:30 26.1600 - 26.1900
12:25 26.1600 - 26.1900
12:20 26.1700 - 26.2000
12:15 26.1800 - 26.2100
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... що, стандартно - "рижик" потім підстрибне і бариги на вихідних можуть розгулятись..... вверх!
п. с.
.... але дивлюсь, що наші львівські бариги приспустили на 3-5коп відносно ранішніх курсів і на моменті пропонують нікомунепотрібного пА /45
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 10 тра, 2019 12:01, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 10 тра, 2019 11:59
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 10 тра, 2019 12:20
еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты под залог гривневых депозитов которые в июне-июле заканчиваются
Продажа
Юнекс - 33
Белка - 35
Осторожничают )
Живите своим умом!
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