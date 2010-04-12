Шановні колеги!
Пропоную до перегляду - Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
З пов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:01
Шановні колеги!
Пропоную до перегляду - Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?
З пов.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13
НБУ наконец-то к концу дня дал данные по остаткам ОВГЗ на сегодня, 10 мая
Портфель нерезов потяжелел на 2,684 млрд и составил 39,146 млрд.грн
Портфель физиков тоже потяжелел на 225 млн.грн и составил 8,685 млрд.грн
Живите своим умом!
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:20
Проверил данные по компенсации ПДВ, за 8 дней мая в этом году компенсировано 1,318 млрд.грн , в прошлом году за аналогичный срок было компенсировано 0,862 млрд.грн . В общем ничего особенного. Все в пределах сроков.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:23
... зрозуміти незрозуміле! ©®™
... здається, що колись хтось щось подібне писав..... - то я тепер запитаю
- то всюди в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію купівля/продаж доларів, що можна заснути.....?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:47
Про облигации с правом досрочного погашения которые разместил Минфин.
По условиям они могут быть погашены в любой момент по заявлению владельца.
1. Доход который получит владелец будет равен 50% от НКД ( 3,85% / 2 )
2. Погашение не позднее 20 календарных дней с даты подачи заявления.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:03
В пятницу доллар продолжил падение на валютном рынке.
Торги прошли в два этапа: до обеда — наблюдалась повышенная активность как покупателей, так и продавцов в части оперативного заключения сделок, после обеда — резкое падение объема операций и выход на финишную прямую уже к 16 часам и до самого формального завершения сессии в 17:00.
Предложение валюты преобладало практически весь период торгов, что обвалило котировки доллара в течении дня с утренних 26,23/26,28 до 26,16/26,19 гривен к концу дня. Продавцы пытались побороться за курс, но уже к 11 часам были вынуждены сдаться.
В первый час сессии котировки просели с 26,23/26,28 до 26,22/26,25 гривен, но крупные покупатели выжидали более низкого уровня. Они оказались правы.
Под давлением предложения к 12:00 курс просел до 26,20/26,23 гривен, а к обеду и вовсе — до 26,15/26,18. Большинство сделок было проведено в коридоре 26,20-26,23 гривен за доллар и поэтому справочный курс Нацбанка на 12 часов был зафиксирован на отметке 26,2178 гривен за доллар.
После обеда рынок быстро опустел, а котировки 26,16/26,19 так и остались уже до самого завершения сессии.
Напоминаем, что завтра (в субботу 11 мая) банки работают. Они отрабатывают перенос пасхальных выходных в конце апреля. Но согласно указаниям НБУ, завтра валютные торги не проводятся, а вся обязательная продажа от поступлений за пятницу будет осуществлена в понедельник, 13 мая. Платежив гривне, валютообменные операции в кассах банков и с помощью онлайн обмена валют через интернет — проходят в обычном рабочем режиме.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:47
в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію
Так. Колись досить давно, коли я був активним клієнтом УкрСиббанку мені довелося купити там пару сотень - було довгувато, на скільки я пригадую. Але то було можливо років 3-5 тому.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:51
ОВГЗ нерезов в гривне 38.85,а если они на ярдов 10 баксов зайдут,гривна будет у уровня 20?
перепакуем евробонды под 10% в валюте в гривневые ОВГЗ под 18-19%???
Да динамика прироста ОВГЗ от нерезов прямо кричит о том,что с Зе наступит счастье,нада брать на всю катлету)
Очередное дно,думаю насыщение баксом сейчас пойдёт не кислое,всех пуганых уже высадили,даёшь завтра по 26.30 продажи,жаль что на этом празднике жизни я уже отыгранный игрок
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У Альфы уже 26,30.
Наверное альфа так смело действует вот почему:
Но я замечал что Альфа меняет онлайн курсы обмена в выходные дни и даже в вечерние. Поэтому выжидать до воскресенья не стоит.
И ещё интересное наблюдение: если Альфа меняет курс, то делается это в 00 минут начинающегося часа.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:08
... за крок до перевороту думок ©
.... як же так? - такий Гуру і так швидко зійшли з дистанції?
- тут, навіть, такий "простачок" Долярчик(як простачок Зе ) - і то купує "порційно"!(~ купив 25-30% долярів зі 100%, з яких планую формувати свій "валютний кошик"!
- чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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