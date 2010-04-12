Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:03

Торги прошли в два этапа: до обеда — наблюдалась повышенная активность как покупателей, так и продавцов в части оперативного заключения сделок, после обеда — резкое падение объема операций и выход на финишную прямую уже к 16 часам и до самого формального завершения сессии в 17:00.



Предложение валюты преобладало практически весь период торгов, что обвалило котировки доллара в течении дня с утренних 26,23/26,28 до 26,16/26,19 гривен к концу дня. Продавцы пытались побороться за курс, но уже к 11 часам были вынуждены сдаться.



В первый час сессии котировки просели с 26,23/26,28 до 26,22/26,25 гривен, но крупные покупатели выжидали более низкого уровня. Они оказались правы.



Под давлением предложения к 12:00 курс просел до 26,20/26,23 гривен, а к обеду и вовсе — до 26,15/26,18. Большинство сделок было проведено в коридоре 26,20-26,23 гривен за доллар и поэтому справочный курс Нацбанка на 12 часов был зафиксирован на отметке 26,2178 гривен за доллар.



После обеда рынок быстро опустел, а котировки 26,16/26,19 так и остались уже до самого завершения сессии.



Напоминаем, что завтра (в субботу 11 мая) банки работают. Они отрабатывают перенос пасхальных выходных в конце апреля. Но согласно указаниям НБУ, завтра валютные торги не проводятся, а вся обязательная продажа от поступлений за пятницу будет осуществлена в понедельник, 13 мая. Платежив гривне, валютообменные операции в кассах банков и с помощью онлайн обмена валют через интернет — проходят в обычном рабочем режиме.