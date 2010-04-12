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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1134113511361137>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 462
1. меньше 27
25%
116
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:01

Шановні колеги!

Пропоную до перегляду - Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:13

НБУ наконец-то к концу дня дал данные по остаткам ОВГЗ на сегодня, 10 мая

Портфель нерезов потяжелел на 2,684 млрд и составил 39,146 млрд.грн

Портфель физиков тоже потяжелел на 225 млн.грн и составил 8,685 млрд.грн

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:20

Проверил данные по компенсации ПДВ, за 8 дней мая в этом году компенсировано 1,318 млрд.грн , в прошлом году за аналогичный срок было компенсировано 0,862 млрд.грн . В общем ничего особенного. Все в пределах сроков.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:23

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

... здається, що колись хтось щось подібне писав..... - то я тепер запитаю :)
- то всюди в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію купівля/продаж доларів, що можна заснути.....? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 16:47

Про облигации с правом досрочного погашения которые разместил Минфин.

По условиям они могут быть погашены в любой момент по заявлению владельца.
1. Доход который получит владелец будет равен 50% от НКД ( 3,85% / 2 )
2. Погашение не позднее 20 календарных дней с даты подачи заявления.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z08 ... oxKH148CwI
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:03

В пятницу доллар продолжил падение на валютном рынке.

Торги прошли в два этапа: до обеда — наблюдалась повышенная активность как покупателей, так и продавцов в части оперативного заключения сделок, после обеда — резкое падение объема операций и выход на финишную прямую уже к 16 часам и до самого формального завершения сессии в 17:00.

Предложение валюты преобладало практически весь период торгов, что обвалило котировки доллара в течении дня с утренних 26,23/26,28 до 26,16/26,19 гривен к концу дня. Продавцы пытались побороться за курс, но уже к 11 часам были вынуждены сдаться.

В первый час сессии котировки просели с 26,23/26,28 до 26,22/26,25 гривен, но крупные покупатели выжидали более низкого уровня. Они оказались правы.

Под давлением предложения к 12:00 курс просел до 26,20/26,23 гривен, а к обеду и вовсе — до 26,15/26,18. Большинство сделок было проведено в коридоре 26,20-26,23 гривен за доллар и поэтому справочный курс Нацбанка на 12 часов был зафиксирован на отметке 26,2178 гривен за доллар.

После обеда рынок быстро опустел, а котировки 26,16/26,19 так и остались уже до самого завершения сессии.

Напоминаем, что завтра (в субботу 11 мая) банки работают. Они отрабатывают перенос пасхальных выходных в конце апреля. Но согласно указаниям НБУ, завтра валютные торги не проводятся, а вся обязательная продажа от поступлений за пятницу будет осуществлена в понедельник, 13 мая. Платежив гривне, валютообменные операции в кассах банков и с помощью онлайн обмена валют через интернет — проходят в обычном рабочем режиме.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:47

в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію

  Долярчик написав:... здається, що колись хтось щось подібне писав..... - то я тепер запитаю :)
- то всюди в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію купівля/продаж доларів, що можна заснути.....? :)

Так. Колись досить давно, коли я був активним клієнтом УкрСиббанку мені довелося купити там пару сотень - було довгувато, на скільки я пригадую. Але то було можливо років 3-5 тому.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:51

  zzzzzz написав:НБУ наконец-то к концу дня дал данные по остаткам ОВГЗ на сегодня, 10 мая

Портфель нерезов потяжелел на 2,684 млрд и составил 39,146 млрд.грн

Портфель физиков тоже потяжелел на 225 млн.грн и составил 8,685 млрд.грн

Зображення

ОВГЗ нерезов в гривне 38.85,а если они на ярдов 10 баксов зайдут,гривна будет у уровня 20?
перепакуем евробонды под 10% в валюте в гривневые ОВГЗ под 18-19%???

Да динамика прироста ОВГЗ от нерезов прямо кричит о том,что с Зе наступит счастье,нада брать на всю катлету)

Очередное дно,думаю насыщение баксом сейчас пойдёт не кислое,всех пуганых уже высадили,даёшь завтра по 26.30 продажи,жаль что на этом празднике жизни я уже отыгранный игрок 8)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Альфа онлайн скинула курс до старого - 26.35

У Альфы уже 26,30.
Наверное альфа так смело действует вот почему:
  Сибарит написав:В субботу будут зачислены поступления долларов, которые обычно зачисляются в понедельник. Они пройдут валютный контроль и смогут быть выставлены на МБ вместе с сегодняшними зачислениями в понедельник вместо вторника. Т.о. в понедельник можно ожидать изобилия валюты, а во вторник дефицита. Будет интересно


Но я замечал что Альфа меняет онлайн курсы обмена в выходные дни и даже в вечерние. Поэтому выжидать до воскресенья не стоит.
И ещё интересное наблюдение: если Альфа меняет курс, то делается это в 00 минут начинающегося часа.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:08

... за крок до перевороту думок ©

  somilitark написав:Очередное дно,думаю насыщение баксом сейчас пойдёт не кислое,всех пуганых уже высадили,даёшь завтра по 26.30 продажи,жаль что на этом празднике жизни я уже отыгранный игрок

.... як же так? - такий Гуру і так швидко зійшли з дистанції? :shock:
- тут, навіть, такий "простачок" Долярчик(як простачок Зе :wink: ) - і то купує "порційно"!(~ купив 25-30% долярів зі 100%, з яких планую формувати свій "валютний кошик"!
- чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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