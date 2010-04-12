Долярчик написав:... здається, що колись хтось щось подібне писав..... - то я тепер запитаю - то всюди в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію купівля/продаж доларів, що можна заснути.....?
Так. Колись досить давно, коли я був активним клієнтом УкрСиббанку мені довелося купити там пару сотень - було довгувато, на скільки я пригадую. Але то було можливо років 3-5 тому.
... пройшло 3-5р, а нічого не змінилось! ... вона, щось переписує довго з паспорта...... потім на принтері щось робить...... потім ще щось в компі видивляється..... потім якісь папірці заповнює і по різних кутках розсовує...... - коротше колупається хвилин з 10-15!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты
Продажа Юнекс - 33 Белка - 35 Осторожничают )
в Запорожье например это только цифры, продажа от 0 до максимум 300 баксов, я 2 штуки скупал в банках 3 дня, и то последние 1400 купил у знакомого директора филиала, на вопрос - что за нах? он ответил, что сейчас все продают с покупки, а какая покупка, если их продажа меньше приёма чёрного, а я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...
Долярчик написав: - чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!
Я и придерживаюсь,просто начал при курсе 26.90,сумма у меня малюсенькая,уже всё,отстрелялся,больше нет патронов,осталось только на мороженное. После 27.30 казалось,что 26.90 сказка,тем более 26.62,а теперь новое дно,думаю в белке сегодня можно было взять по 26.35,но я пасс,одни гильзы остывают,а патронов уже нет.
У меня другие проблемы,тут нечего переживать,есть вопросы поважнее влёта на несколько сот грн.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.