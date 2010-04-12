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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1134113511361137

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 462
1. меньше 27
25%
116
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:09

  ALEF написав:
  Долярчик написав:... здається, що колись хтось щось подібне писав..... - то я тепер запитаю :)
- то всюди в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію купівля/продаж доларів, що можна заснути.....? :)

Так. Колись досить давно, коли я був активним клієнтом УкрСиббанку мені довелося купити там пару сотень - було довгувато, на скільки я пригадую. Але то було можливо років 3-5 тому.

... пройшло 3-5р, а нічого не змінилось! :mrgreen:
... вона, щось переписує довго з паспорта...... потім на принтері щось робить...... потім ще щось в компі видивляється..... потім якісь папірці заповнює і по різних кутках розсовує...... - коротше колупається хвилин з 10-15! :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:33

  zzzzzz написав:еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты :mrgreen:

Продажа
Юнекс - 33
Белка - 35
Осторожничают )

в Запорожье например это только цифры, продажа от 0 до максимум 300 баксов, я 2 штуки скупал в банках 3 дня, и то последние 1400 купил у знакомого директора филиала, на вопрос - что за нах? он ответил, что сейчас все продают с покупки, а какая покупка, если их продажа меньше приёма чёрного, а я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:40

  Долярчик написав:
- чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!

Я и придерживаюсь,просто начал при курсе 26.90,сумма у меня малюсенькая,уже всё,отстрелялся,больше нет патронов,осталось только на мороженное.
После 27.30 казалось,что 26.90 сказка,тем более 26.62,а теперь новое дно,думаю в белке сегодня можно было взять по 26.35,но я пасс,одни гильзы остывают,а патронов уже нет.

У меня другие проблемы,тут нечего переживать,есть вопросы поважнее влёта на несколько сот грн.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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