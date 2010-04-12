Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:33

zzzzzz написав: еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты



Продажа

Юнекс - 33

Белка - 35

Осторожничают ) еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредитыПродажаЮнекс - 33Белка - 35Осторожничают )

в Запорожье например это только цифры, продажа от 0 до максимум 300 баксов, я 2 штуки скупал в банках 3 дня, и то последние 1400 купил у знакомого директора филиала, на вопрос - что за нах? он ответил, что сейчас все продают с покупки, а какая покупка, если их продажа меньше приёма чёрного, а я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...