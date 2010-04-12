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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1134113511361137

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 462
1. меньше 27
25%
116
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:09

  ALEF написав:
  Долярчик написав:... здається, що колись хтось щось подібне писав..... - то я тепер запитаю :)
- то всюди в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію купівля/продаж доларів, що можна заснути.....? :)

Так. Колись досить давно, коли я був активним клієнтом УкрСиббанку мені довелося купити там пару сотень - було довгувато, на скільки я пригадую. Але то було можливо років 3-5 тому.

... пройшло 3-5р, а нічого не змінилось! :mrgreen:
... вона, щось переписує довго з паспорта...... потім на принтері щось робить...... потім ще щось в компі видивляється..... потім якісь папірці заповнює і по різних кутках розсовує...... - коротше колупається хвилин з 10-15! :shock: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:33

  zzzzzz написав:еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты :mrgreen:

Продажа
Юнекс - 33
Белка - 35
Осторожничают )

в Запорожье например это только цифры, продажа от 0 до максимум 300 баксов, я 2 штуки скупал в банках 3 дня, и то последние 1400 купил у знакомого директора филиала, на вопрос - что за нах? он ответил, что сейчас все продают с покупки, а какая покупка, если их продажа меньше приёма чёрного, а я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:40

  Долярчик написав:
- чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!

Я и придерживаюсь,просто начал при курсе 26.90,сумма у меня малюсенькая,уже всё,отстрелялся,больше нет патронов,осталось только на мороженное.
После 27.30 казалось,что 26.90 сказка,тем более 26.62,а теперь новое дно,думаю в белке сегодня можно было взять по 26.35,но я пасс,одни гильзы остывают,а патронов уже нет.

У меня другие проблемы,тут нечего переживать,есть вопросы поважнее влёта на несколько сот грн.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:30

  edvardd написав:
  zzzzzz написав:еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты :mrgreen:

Продажа
Юнекс - 33
Белка - 35
Осторожничают )

в Запорожье например это только цифры, продажа от 0 до максимум 300 баксов, я 2 штуки скупал в банках 3 дня, и то последние 1400 купил у знакомого директора филиала, на вопрос - что за нах? он ответил, что сейчас все продают с покупки, а какая покупка, если их продажа меньше приёма чёрного, а я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...

В Запорожье можно в терминале в любое время дня и ночи пополнить карту Альфы-ТАСа-Конкорда.... и затариться "на все"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:10

  edvardd написав:а зачем мне карты этих ****банков


- я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...
- чтобы не быть наивным, хотя бы :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:58

  CasinoAA90 написав:Зображення

Летом вверх?

а не значит ли это что государству выгодно будет максимально удешевить доллар что бы спылесосить его дешево за бесценок в Украине ? например опустить условно курс до 24-25 грн за доллар США что бы затариться дешевым долларом для выплаты долга? А вот каким механизмом это можно сделать ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:02

  rasmus написав:
  Oleg_Sa написав:rasmus
Вниз, а потом вверх.


как низко падём - это главный вопрос ) открытый

смотрим мой прошлогодний прогноз от Нед 11 бер, 2018 14:23
дату не скажу, но как дойдем почти до уровня прошлого лета ( 2017 года) 25,7-25,8 , после этого постепенно вверх до 32. Задним числом можете + ставит
сейчас я бы скорректировал вместо 32 сказал 37
viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Востаннє редагувалось yama в П'ят 10 тра, 2019 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 23:07

  somilitark написав:
  Долярчик написав:
- чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!

Я и придерживаюсь,просто начал при курсе 26.90,сумма у меня малюсенькая,уже всё,отстрелялся,больше нет патронов,осталось только на мороженное.
....,но я пасс,одни гильзы остывают,а патронов уже нет.

я тоже скупился зеленым чуть чуть по 26,9 - 27 :oops: теперь подумываю о кредитных средствах для покупки доллара :oops:
Хотя блин , если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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