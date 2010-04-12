Долярчик написав:... здається, що колись хтось щось подібне писав..... - то я тепер запитаю - то всюди в УкрСиббанку касир(ка) так довго проводить операцію купівля/продаж доларів, що можна заснути.....?
Так. Колись досить давно, коли я був активним клієнтом УкрСиббанку мені довелося купити там пару сотень - було довгувато, на скільки я пригадую. Але то було можливо років 3-5 тому.
... пройшло 3-5р, а нічого не змінилось! ... вона, щось переписує довго з паспорта...... потім на принтері щось робить...... потім ще щось в компі видивляється..... потім якісь папірці заповнює і по різних кутках розсовує...... - коротше колупається хвилин з 10-15!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты
Продажа Юнекс - 33 Белка - 35 Осторожничают )
в Запорожье например это только цифры, продажа от 0 до максимум 300 баксов, я 2 штуки скупал в банках 3 дня, и то последние 1400 купил у знакомого директора филиала, на вопрос - что за нах? он ответил, что сейчас все продают с покупки, а какая покупка, если их продажа меньше приёма чёрного, а я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...
Долярчик написав: - чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!
Я и придерживаюсь,просто начал при курсе 26.90,сумма у меня малюсенькая,уже всё,отстрелялся,больше нет патронов,осталось только на мороженное. После 27.30 казалось,что 26.90 сказка,тем более 26.62,а теперь новое дно,думаю в белке сегодня можно было взять по 26.35,но я пасс,одни гильзы остывают,а патронов уже нет.
У меня другие проблемы,тут нечего переживать,есть вопросы поважнее влёта на несколько сот грн.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
zzzzzz написав:еще пару дней такого падения и я пойду в банки брать гривневые кредиты
Продажа Юнекс - 33 Белка - 35 Осторожничают )
в Запорожье например это только цифры, продажа от 0 до максимум 300 баксов, я 2 штуки скупал в банках 3 дня, и то последние 1400 купил у знакомого директора филиала, на вопрос - что за нах? он ответил, что сейчас все продают с покупки, а какая покупка, если их продажа меньше приёма чёрного, а я планировал по 2 штуки в день скупать, наивный...
В Запорожье можно в терминале в любое время дня и ночи пополнить карту Альфы-ТАСа-Конкорда.... и затариться "на все"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
а не значит ли это что государству выгодно будет максимально удешевить доллар что бы спылесосить его дешево за бесценок в Украине ? например опустить условно курс до 24-25 грн за доллар США что бы затариться дешевым долларом для выплаты долга? А вот каким механизмом это можно сделать ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Востаннє редагувалось yama в П'ят 10 тра, 2019 23:08, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Долярчик написав: - чого ж Ви не притримуєтесь "золотого правила" купувати порційно?!
Я и придерживаюсь,просто начал при курсе 26.90,сумма у меня малюсенькая,уже всё,отстрелялся,больше нет патронов,осталось только на мороженное. ....,но я пасс,одни гильзы остывают,а патронов уже нет.
я тоже скупился зеленым чуть чуть по 26,9 - 27 теперь подумываю о кредитных средствах для покупки доллара Хотя блин , если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama написав:а не значит ли это что государству выгодно будет максимально удешевить доллар что бы спылесосить его дешево за бесценок в Украине ? например опустить условно курс до 24-25 грн за доллар США что бы затариться дешевым долларом для выплаты долга? А вот каким механизмом это можно сделать ?
По ГРИВНЕВЫМ график выплат. Норм график для уравнивания сезонного укрепления. Бустирования, так сказать
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну