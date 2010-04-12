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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1135113611371138

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 462
1. меньше 27
25%
116
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 462
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике

Однозначно
будуть роняти доти, поки усі повірять що ріст неможилвий, тоді і вальне до неба
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:21

  greenozon написав:
  yama написав:если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике

Однозначно
будуть роняти доти, поки усі повірять що ріст неможилвий, тоді і вальне до неба


Кто разгадает эту психологию валютного рынка и научится "вычислять", предугадывать" смену валютного тренда, тот сказочно обогатится.
"Они знают" что Вы знаете, что они знают, что Вы знаете...".
Например: идёт долгое снижение курса $. Ваша реакция? Валюту не покупаете,ждёте её дальнейшего снижения, а неопытные продают баксы, боясь, что они ещё обесценятся. В обменках накапливаются баксы. Но им нужен оборот. Поэтому наступает час "Х" , когда МБ и ЧР начинают вдруг резко (тут главное резко), курс $ задирать, создать панику, чтоб люди бежали покупать бакс уже по высокому курсу. Давят на психологию. Потом откат. Потом снова вверх. Как рыбак подёргивает донку, чтоб привлечь рыб.
Без движения курса нет таких оборотов, как им хотелось. Все валютчики друг на друга смотрят.
Имхо, до середины июня, как минимум, падение до 25.ХХ.
А потом вверх до марта 2020 г. и 7 марта 2020 года будет локальное дно (как всегда), а в первые дни за сутки по 50 копеек вверх курс будет прыгать полюбэ. Проходили не раз.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:44

Переговоры между США и Китаем которые прошли в Вашингтоне не увенчались успехом.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщают Reuters и Bloomberg. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая, отмечают агентства.

Подробностей об этом процессе Лайтхайзер не раскрыл. Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд утром в пятницу, 10 мая.

Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины. Детали об этом, заверил американский торгпред, будут размещены на сайте Торгового представительства США в понедельник, 13 мая.

Это уже второе за неделю объявление Трампа о повышении тарифов на импорт в США китайских товаров. Первое было сделано 8 мая. Спустя два дня, 10 числа, пошлины на ввоз в Соединенные Штаты товаров из КНР увеличились еще на $200 млрд. Соответствующее заявление было сделано прямо перед началом торговых переговоров сторон. Соглашение между ними в итоге так и не было заключено. Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/11/05/2019 ... =from_main
Живите своим умом!
zzzzzz
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