yama написав:если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике
Однозначно будуть роняти доти, поки усі повірять що ріст неможилвий, тоді і вальне до неба
Кто разгадает эту психологию валютного рынка и научится "вычислять", предугадывать" смену валютного тренда, тот сказочно обогатится. "Они знают" что Вы знаете, что они знают, что Вы знаете...". Например: идёт долгое снижение курса $. Ваша реакция? Валюту не покупаете,ждёте её дальнейшего снижения, а неопытные продают баксы, боясь, что они ещё обесценятся. В обменках накапливаются баксы. Но им нужен оборот. Поэтому наступает час "Х" , когда МБ и ЧР начинают вдруг резко (тут главное резко), курс $ задирать, создать панику, чтоб люди бежали покупать бакс уже по высокому курсу. Давят на психологию. Потом откат. Потом снова вверх. Как рыбак подёргивает донку, чтоб привлечь рыб. Без движения курса нет таких оборотов, как им хотелось. Все валютчики друг на друга смотрят. Имхо, до середины июня, как минимум, падение до 25.ХХ. А потом вверх до марта 2020 г. и 7 марта 2020 года будет локальное дно (как всегда), а в первые дни за сутки по 50 копеек вверх курс будет прыгать полюбэ. Проходили не раз.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Переговоры между США и Китаем которые прошли в Вашингтоне не увенчались успехом.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщают Reuters и Bloomberg. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая, отмечают агентства.
Подробностей об этом процессе Лайтхайзер не раскрыл. Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд утром в пятницу, 10 мая.
Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины. Детали об этом, заверил американский торгпред, будут размещены на сайте Торгового представительства США в понедельник, 13 мая.
Это уже второе за неделю объявление Трампа о повышении тарифов на импорт в США китайских товаров. Первое было сделано 8 мая. Спустя два дня, 10 числа, пошлины на ввоз в Соединенные Штаты товаров из КНР увеличились еще на $200 млрд. Соответствующее заявление было сделано прямо перед началом торговых переговоров сторон. Соглашение между ними в итоге так и не было заключено. Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США.
yama написав:я тоже скупился зеленым чуть чуть по 26,9 - 27 теперь подумываю о кредитных средствах для покупки доллара Хотя блин , если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике
Уважаемый, Вы не скупились "чуть чуть" а вляпались на всю котлету и других призывали а оно вон как... теперь кусаете локти и снова зазываете брать кредиты .. бред!.. смена тренда близко! З.Ы. Умиляют меня эти покупающие каждый день на усьо а потом еще и кредит что бы усредниццо..)
yama написав:я тоже скупился зеленым чуть чуть по 26,9 - 27 теперь подумываю о кредитных средствах для покупки доллара Хотя блин , если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике
Уважаемый, Вы не скупились "чуть чуть" а вляпались на всю котлету и других призывали а оно вон как... теперь кусаете локти и снова зазываете брать кредиты .. бред!.. смена тренда близко! З.Ы. Умиляют меня эти покупающие каждый день на усьо а потом еще и кредит что бы усредниццо..)
Все зависит от того курса по которому вышёл, я успел в первую волну откупится по 26,45 и часть добил по 27 и 26,9-95. А выходил максимум 28,25 и основная масса 27,4 + краткосрочный депо поднял среднюю ещё на 20 копеек и ничего на этом фоне покупка по 27 ничем страшным не кажется.
Персональний адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джуліані, скасував анонсований раніше візит до України для зустрічі з новообраним президентом Володимиром Зеленським. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Адвокат вважає, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів, і в одному випадку вже засудженої особи, яка була залучена до допомоги демократам у розслідуванні 2016 року". "Виходячи з того, що я чув від двох дуже надійних людей сьогодні ввечері, я переконаний, що президент (Зеленський – Fox News) оточений людьми, які є ворогами президента (Трампа), та людьми, які - принаймні одному випадку - явно корумповані й залучені до цієї схеми", - сказав Джуліані.
zzzzzz написав:Переговоры между США и Китаем которые прошли в Вашингтоне не увенчались успехом.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщают Reuters и Bloomberg. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая, отмечают агентства.
Подробностей об этом процессе Лайтхайзер не раскрыл. Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд утром в пятницу, 10 мая.
Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины. Детали об этом, заверил американский торгпред, будут размещены на сайте Торгового представительства США в понедельник, 13 мая.
Это уже второе за неделю объявление Трампа о повышении тарифов на импорт в США китайских товаров. Первое было сделано 8 мая. Спустя два дня, 10 числа, пошлины на ввоз в Соединенные Штаты товаров из КНР увеличились еще на $200 млрд. Соответствующее заявление было сделано прямо перед началом торговых переговоров сторон. Соглашение между ними в итоге так и не было заключено. Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США.
А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”... Курс$ 26.3 Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!! Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???
Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв). Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY