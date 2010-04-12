Однозначно
будуть роняти доти, поки усі повірять що ріст неможилвий, тоді і вальне до неба
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 06:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Однозначно
будуть роняти доти, поки усі повірять що ріст неможилвий, тоді і вальне до неба
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:21
Кто разгадает эту психологию валютного рынка и научится "вычислять", предугадывать" смену валютного тренда, тот сказочно обогатится.
"Они знают" что Вы знаете, что они знают, что Вы знаете...".
Например: идёт долгое снижение курса $. Ваша реакция? Валюту не покупаете,ждёте её дальнейшего снижения, а неопытные продают баксы, боясь, что они ещё обесценятся. В обменках накапливаются баксы. Но им нужен оборот. Поэтому наступает час "Х" , когда МБ и ЧР начинают вдруг резко (тут главное резко), курс $ задирать, создать панику, чтоб люди бежали покупать бакс уже по высокому курсу. Давят на психологию. Потом откат. Потом снова вверх. Как рыбак подёргивает донку, чтоб привлечь рыб.
Без движения курса нет таких оборотов, как им хотелось. Все валютчики друг на друга смотрят.
Имхо, до середины июня, как минимум, падение до 25.ХХ.
А потом вверх до марта 2020 г. и 7 марта 2020 года будет локальное дно (как всегда), а в первые дни за сутки по 50 копеек вверх курс будет прыгать полюбэ. Проходили не раз.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Додано: Суб 11 тра, 2019 07:44
Переговоры между США и Китаем которые прошли в Вашингтоне не увенчались успехом.
Живите своим умом!
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уважаемый, Вы не скупились "чуть чуть" а вляпались на всю котлету и других призывали а оно вон как... теперь кусаете локти и снова зазываете брать кредиты .. бред!.. смена тренда близко!
З.Ы. Умиляют меня эти покупающие каждый день на усьо а потом еще и кредит что бы усредниццо..)
Додано: Суб 11 тра, 2019 09:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все зависит от того курса по которому вышёл, я успел в первую волну откупится по 26,45 и часть добил по 27 и 26,9-95. А выходил максимум 28,25 и основная масса 27,4 + краткосрочный депо поднял среднюю ещё на 20 копеек и ничего на этом фоне покупка по 27 ничем страшным не кажется.
Додано: Суб 11 тра, 2019 10:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
11.5.19p.
А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”...
Курс$ 26.3
Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!!
Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???
Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:42
Совершенно верно!
Упование на золото как актив, которій спасёт во время мировых катаклизмов, иллюзорно.
Ибо:
на планете Земля есть очень много химических элементов, которых гораздо меньше по количеству, чем золота, и ценятся они намного дороже.
Золото - это прошлый век.
Оно ничто сейчас.
Верят в золото люди старой формации.
Есть вещи в 21 веке, которые круче золота: технологии, информация.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 тра, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Додано: Суб 11 тра, 2019 11:49
я другое имел ввиду.
10 лет назад золото считалось защитным активом (впоминаем, как оно поднялось после кризиса 2008 года! вплоть до 1800 за унцию). И во времена рецессий оно поднималось в цене. Сейчас же все по другому. Золото двигаеться так же как и все активы: вспоминаем январь этого года. Влили центробанки 400 млрд в рынок - все активы поперли на верх, в том числе и золото.
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
я сейчас подумал и понял, почему золото поднялось в 2009-2011 годах. Тогда печатали много денег (количественное смягчение). А когда есть лишние деньги, то они надувают ценовой пузырь.
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:01
приведите жену или друга и вот уже 300к
150к никакого отношения к гарантированной сумме фонда не имеют, это ограничение от НБУ
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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