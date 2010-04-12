Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщают Reuters и Bloomberg. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая, отмечают агентства.Подробностей об этом процессе Лайтхайзер не раскрыл. Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд утром в пятницу, 10 мая.Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины. Детали об этом, заверил американский торгпред, будут размещены на сайте Торгового представительства США в понедельник, 13 мая.Это уже второе за неделю объявление Трампа о повышении тарифов на импорт в США китайских товаров. Первое было сделано 8 мая. Спустя два дня, 10 числа, пошлины на ввоз в Соединенные Штаты товаров из КНР увеличились еще на $200 млрд. Соответствующее заявление было сделано прямо перед началом торговых переговоров сторон. Соглашение между ними в итоге так и не было заключено. Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США.Подробнее на РБК: