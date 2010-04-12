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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1136113711381139>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 463
1. меньше 27
25%
117
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 06:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике

Однозначно
будуть роняти доти, поки усі повірять що ріст неможилвий, тоді і вальне до неба
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:21

  greenozon написав:
  yama написав:если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике

Однозначно
будуть роняти доти, поки усі повірять що ріст неможилвий, тоді і вальне до неба


Кто разгадает эту психологию валютного рынка и научится "вычислять", предугадывать" смену валютного тренда, тот сказочно обогатится.
"Они знают" что Вы знаете, что они знают, что Вы знаете...".
Например: идёт долгое снижение курса $. Ваша реакция? Валюту не покупаете,ждёте её дальнейшего снижения, а неопытные продают баксы, боясь, что они ещё обесценятся. В обменках накапливаются баксы. Но им нужен оборот. Поэтому наступает час "Х" , когда МБ и ЧР начинают вдруг резко (тут главное резко), курс $ задирать, создать панику, чтоб люди бежали покупать бакс уже по высокому курсу. Давят на психологию. Потом откат. Потом снова вверх. Как рыбак подёргивает донку, чтоб привлечь рыб.
Без движения курса нет таких оборотов, как им хотелось. Все валютчики друг на друга смотрят.
Имхо, до середины июня, как минимум, падение до 25.ХХ.
А потом вверх до марта 2020 г. и 7 марта 2020 года будет локальное дно (как всегда), а в первые дни за сутки по 50 копеек вверх курс будет прыгать полюбэ. Проходили не раз.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 07:44

Переговоры между США и Китаем которые прошли в Вашингтоне не увенчались успехом.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 10 мая, распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на $300 млрд. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление американского торгового представителя Роберта Лайтхайзера сообщают Reuters и Bloomberg. Таким образом, тарифы покроют весь оставшийся импорт в США из Китая, отмечают агентства.

Подробностей об этом процессе Лайтхайзер не раскрыл. Окончательного решения по новым пошлинам еще не принято, добавил он, отметив, что это будет связано с повышением тарифной ставки на китайские товары с 10% до 25% на сумму около $200 млрд утром в пятницу, 10 мая.

Также не говорится в заявлении Лайтхайзера, в отношении каких товаров будут введены пошлины. Детали об этом, заверил американский торгпред, будут размещены на сайте Торгового представительства США в понедельник, 13 мая.

Это уже второе за неделю объявление Трампа о повышении тарифов на импорт в США китайских товаров. Первое было сделано 8 мая. Спустя два дня, 10 числа, пошлины на ввоз в Соединенные Штаты товаров из КНР увеличились еще на $200 млрд. Соответствующее заявление было сделано прямо перед началом торговых переговоров сторон. Соглашение между ними в итоге так и не было заключено. Пекин при этом заявил о вынужденных контрмерах из-за пошлин США.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/11/05/2019 ... =from_main
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:я тоже скупился зеленым чуть чуть по 26,9 - 27 теперь подумываю о кредитных средствах для покупки доллара Хотя блин , если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике

Уважаемый, Вы не скупились "чуть чуть" а вляпались на всю котлету и других призывали а оно вон как... теперь кусаете локти и снова зазываете брать кредиты .. бред!.. смена тренда близко!
З.Ы. Умиляют меня эти покупающие каждый день на усьо а потом еще и кредит что бы усредниццо..)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Investor_33 написав:
  yama написав:я тоже скупился зеленым чуть чуть по 26,9 - 27 теперь подумываю о кредитных средствах для покупки доллара Хотя блин , если все ожидают выстрела - значит выстрел сейчас не произойдет это по социодинамике

Уважаемый, Вы не скупились "чуть чуть" а вляпались на всю котлету и других призывали а оно вон как... теперь кусаете локти и снова зазываете брать кредиты .. бред!.. смена тренда близко!
З.Ы. Умиляют меня эти покупающие каждый день на усьо а потом еще и кредит что бы усредниццо..)
Все зависит от того курса по которому вышёл, я успел в первую волну откупится по 26,45 и часть добил по 27 и 26,9-95. А выходил максимум 28,25 и основная масса 27,4 + краткосрочный депо поднял среднюю ещё на 20 копеек и ничего на этом фоне покупка по 27 ничем страшным не кажется.
portoz
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 10:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

11.5.19p.

А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”...
Курс$ 26.3
Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!! :)
Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???

Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:42

  dima_beleb написав:
  hxbbgaf написав:
Черный понедельник? Время тарить золото и серебро. Я б тарил прямо сейчас на черном рынке!

Есть мнение, что сейчас все пойдет не так.
И драг металлы будут падать ,а не рости.


Совершенно верно!
Упование на золото как актив, которій спасёт во время мировых катаклизмов, иллюзорно.
Ибо:
на планете Земля есть очень много химических элементов, которых гораздо меньше по количеству, чем золота, и ценятся они намного дороже.
Золото - это прошлый век.
Оно ничто сейчас.
Верят в золото люди старой формации.
Есть вещи в 21 веке, которые круче золота: технологии, информация.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 11 тра, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 11:49

  Yuri_61 написав:Совершенно верно!
Упование на золото как актив, которій спасёт во время мировых катаклизмов, иллюзорно.
Ибо:
на планете Земля есть очень много химических элементов, которых гораздо меньше по количеству, чем золота, и ценятся они намного дороже.
Золото - это прошлый век.
Оно ничто сейчас.
Пока сущесвуют США актив - это бакс, не золото. На волне того что рашкостан и Китай как оголтелый, скупают золото, сильные мира всего сделают так, что золото будет сильно терять в цене.
Верят в золото люди старой формации.
Есть вещи в 21 веке, которые круче золота: технологии, информация, доллар США.

я другое имел ввиду.
10 лет назад золото считалось защитным активом (впоминаем, как оно поднялось после кризиса 2008 года! вплоть до 1800 за унцию). И во времена рецессий оно поднималось в цене. Сейчас же все по другому. Золото двигаеться так же как и все активы: вспоминаем январь этого года. Влили центробанки 400 млрд в рынок - все активы поперли на верх, в том числе и золото.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я сейчас подумал и понял, почему золото поднялось в 2009-2011 годах. Тогда печатали много денег (количественное смягчение). А когда есть лишние деньги, то они надувают ценовой пузырь.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:01

  Bobua написав:11.5.19p.

А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”...
Курс$ 26.3
Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!! :)
Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???

Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?


приведите жену или друга и вот уже 300к
150к никакого отношения к гарантированной сумме фонда не имеют, это ограничение от НБУ
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