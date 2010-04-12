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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:23
Bobua написав:
Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
Виконувати норму з обов'язкового продажу
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sergey_sryvkin
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