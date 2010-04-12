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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1136113711381139

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 463
1. меньше 27
25%
117
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:23

  Bobua написав:Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?


Виконувати норму з обов'язкового продажу :)
sergey_sryvkin
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