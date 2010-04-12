|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:23
Bobua написав:
Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
Виконувати норму з обов'язкового продажу
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 256
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:36
Ну, и где мои посты? Я ответил человеку, который интересуется золотом и связывает цену с денежной массой, написал, что долларовая масса М2 с 2011-го года выросла почти вдвое с 8.7 до 14.5 трюликов (кстати, это имеет влияние и на валютный рынок), а золото при этом упало. Что здесь крамольного?
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20478
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1218 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:37
JP Morgan понизил рекомендацию по еврооблигациям Ощадбанка и Укрэксимбанка.https://news.finance.ua/ru/news/-/44890 ... eksimbanka
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20478
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1218 раз.
- Подякували: 2014 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:18
hxbbgaf написав:
Ну, и где мои посты?
Злые Морганы потерли
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:21
Bobua написав:
11.5.19p.
А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”...
Курс$ 26.3
Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!!
Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???
Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 33226
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3278 раз.
- Подякували: 6357 раз.
-
- Профіль
-
18
2
2
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:56
prodigy написав: Bobua написав:
11.5.19p.
А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”...
Курс$ 26.3
Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!!
Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???
Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
приведите жену или друга и вот уже 300к
150к никакого отношения к гарантированной сумме фонда не имеют, это ограничение от НБУ
Та я розумію, що не пов'язані.
Але ж, коли вони (і депутати, і наймані працівники НацБанку, що живуть за наші податки!) придумують суму, то чому б не робити її зручною людям?
Фонд 200т! То хай вкладник матиме змогу обміняти 200т за день. Просто й без танців з бубном.
Щоби не витрачати потім час на обробку залишку (40-50т).
Це некритично, але було би приємно.
sergey_sryvkin написав: Bobua написав:
Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?
Виконувати норму з обов'язкового продажу
Ой, а шо, таки можна було купувати напряму в експортерів?
Та ще й дешевше??
А де вони купчаться???
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 651
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 57 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14599
|1727327
|
|
|6622
|1424698
|
Сер 08 тра, 2019 08:27
ЛОБ
|
|159
|273575
|
|