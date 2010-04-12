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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1136113711381139

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 463
1. меньше 27
25%
117
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:23

  Bobua написав:Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?


Виконувати норму з обов'язкового продажу :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:37

JP Morgan понизил рекомендацию по еврооблигациям Ощадбанка и Укрэксимбанка.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44890 ... eksimbanka
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Ну, и где мои посты?

Злые Морганы потерли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:21

  Bobua написав:11.5.19p.

А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”...
Курс$ 26.3
Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!! :)
Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???

Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?


Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:56

  prodigy написав:
  Bobua написав:11.5.19p.

А в УкрГазБанку нині „атракціон небаченої щедрості”...
Курс$ 26.3
Продають без передзамовлення! Продають не лише на депо, а й справжніми новісінькими, майже незабрудненими паперовими долярами!! :)
Цікаво -- так лише у моєму відділенні чи по всій країні???

Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?


приведите жену или друга и вот уже 300к
150к никакого отношения к гарантированной сумме фонда не имеют, это ограничение от НБУ


Та я розумію, що не пов'язані.
Але ж, коли вони (і депутати, і наймані працівники НацБанку, що живуть за наші податки!) придумують суму, то чому б не робити її зручною людям?
Фонд 200т! То хай вкладник матиме змогу обміняти 200т за день. Просто й без танців з бубном.
Щоби не витрачати потім час на обробку залишку (40-50т).
Це некритично, але було би приємно.


  sergey_sryvkin написав:
  Bobua написав:Єдине що прикро -- в одні руки не більше 5700$ (на 150т.грв).
Це неузгоджено з ФГВФО! У них же ж 200т! Як бути людям, що забрали фонд і йдуть мінятись...?


Виконувати норму з обов'язкового продажу :)


Ой, а шо, таки можна було купувати напряму в експортерів?
Та ще й дешевше??
А де вони купчаться??? :)


  zzzzzz написав:Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь


А ми ще може й заздритимемо покупцям наступного тижня...
Хто зна, може Порох хоче піти на 25.99... :)

Та хай би ще й навіть цілий місяць потрималось...
У мене депо у червні!

Що зеБеня може такого Сказати/неСказати, щоби все обвалилось передчасно?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:11

Bobua
Вже вчора все сказав, розпуск буде, якщо проголосують за 19 число :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Это что то небывалое с курсом.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:20

Yuri_61
вже наливають < 26.3? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот как крутят с курсом. Многих обули, так как многие думали "выборы!", "выборы!" а значит нестабильность! Выплаты МВФ!
А оно чё как получилось. И ещё как получится. 25.00. Самым неспешащим будет бонус.
А что тут не знали, что который год в МАЕ под ОВГЗ немеряно $ вливают в Украину.
Спешили наперегонки и друг друга ещё на форуме подзадоривали, мол я затарился на всю гришу.
а оно как вышло нехорошо.
и ещё ниже курс пробъёт.
одни убытки.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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