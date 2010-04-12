Виконувати норму з обов'язкового продажу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:23
Додано: Суб 11 тра, 2019 12:37
JP Morgan понизил рекомендацию по еврооблигациям Ощадбанка и Укрэксимбанка.
https://news.finance.ua/ru/news/-/44890 ... eksimbanka
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:21
Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь
Живите своим умом!
Додано: Суб 11 тра, 2019 13:56
Та я розумію, що не пов'язані.
Але ж, коли вони (і депутати, і наймані працівники НацБанку, що живуть за наші податки!) придумують суму, то чому б не робити її зручною людям?
Фонд 200т! То хай вкладник матиме змогу обміняти 200т за день. Просто й без танців з бубном.
Щоби не витрачати потім час на обробку залишку (40-50т).
Це некритично, але було би приємно.
Ой, а шо, таки можна було купувати напряму в експортерів?
Та ще й дешевше??
А де вони купчаться???
А ми ще може й заздритимемо покупцям наступного тижня...
Хто зна, може Порох хоче піти на 25.99...
Та хай би ще й навіть цілий місяць потрималось...
У мене депо у червні!
Що зеБеня може такого Сказати/неСказати, щоби все обвалилось передчасно?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше власних витрат!!! https://forum.finance.ua/topic218809.html
Бонус до депо, ПромоКод: 8VHWSIY
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:11
Bobua
Вже вчора все сказав, розпуск буде, якщо проголосують за 19 число
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это что то небывалое с курсом.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:20
Yuri_61
вже наливають < 26.3?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот как крутят с курсом. Многих обули, так как многие думали "выборы!", "выборы!" а значит нестабильность! Выплаты МВФ!
А оно чё как получилось. И ещё как получится. 25.00. Самым неспешащим будет бонус.
А что тут не знали, что который год в МАЕ под ОВГЗ немеряно $ вливают в Украину.
Спешили наперегонки и друг друга ещё на форуме подзадоривали, мол я затарился на всю гришу.
а оно как вышло нехорошо.
и ещё ниже курс пробъёт.
одни убытки.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
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