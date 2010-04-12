Додано: Суб 11 тра, 2019 14:45

Вот как крутят с курсом. Многих обули, так как многие думали "выборы!", "выборы!" а значит нестабильность! Выплаты МВФ!

А оно чё как получилось. И ещё как получится. 25.00. Самым неспешащим будет бонус.

А что тут не знали, что который год в МАЕ под ОВГЗ немеряно $ вливают в Украину.

Спешили наперегонки и друг друга ещё на форуме подзадоривали, мол я затарился на всю гришу.

а оно как вышло нехорошо.

и ещё ниже курс пробъёт.

одни убытки.