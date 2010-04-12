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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1137113811391140

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 463
1. меньше 27
25%
117
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:22

  Долярчик написав:... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%) :!: :idea: :mrgreen:

ты такой умный, как тёща вчера
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:08

сегодня странный рынок - доллар в банках к 11 начал расти, а на чёрном падать, к вечеру уже 26,40, говорят топлива нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:13

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%) :!: :idea: :mrgreen:

ты такой умный, как тёща вчера

...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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