ты такой умный, как тёща вчера
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 16:22
ты такой умный, как тёща вчера
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:08
сегодня странный рынок - доллар в банках к 11 начал расти, а на чёрном падать, к вечеру уже 26,40, говорят топлива нет...
Додано: Суб 11 тра, 2019 17:13
...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 11 тра, 2019 18:59
Вчера физики еще на 100 лимонов купили ОВГЗ , и позавчера на 225 млн.
Итого портфель физиков 8,786 млрд грн
гривна - 3,115 млрд
валюта - 5,670 млрд грн ( в экв )
Живите своим умом!
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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