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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1137113811391140>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 463
1. меньше 27
25%
117
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот как крутят с курсом. Многих обули, так как многие думали "выборы!", "выборы!" а значит нестабильность! Выплаты МВФ!
А оно чё как получилось. И ещё как получится. 25.00. Самым неспешащим будет бонус.
А что тут не знали, что который год в МАЕ под ОВГЗ немеряно $ вливают в Украину.
Спешили наперегонки и друг друга ещё на форуме подзадоривали, мол я затарился на всю гришу.
а оно как вышло нехорошо.
и ещё ниже курс пробъёт.
одни убытки.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:20

а треба було ,як мінімум 3р. слухати Алекса2006!

  Yuri_61 написав:Вот как крутят с курсом. Многих обули, так как многие думали "выборы!", "выборы!" а значит нестабильность! Выплаты МВФ!
А оно чё как получилось. И ещё как получится. 25.00. Самым неспешащим будет бонус.
А что тут не знали, что который год в МАЕ под ОВГЗ немеряно $ вливают в Украину.
Спешили наперегонки и друг друга ещё на форуме подзадоривали, мол я затарился на всю гришу.
а оно как вышло нехорошо.
и ещё ниже курс пробъёт.
одни убытки.

... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%) :!: :idea: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:22

  Долярчик написав:... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%) :!: :idea: :mrgreen:

ты такой умный, как тёща вчера
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:08

сегодня странный рынок - доллар в банках к 11 начал расти, а на чёрном падать, к вечеру уже 26,40, говорят топлива нет...
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 17:13

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%) :!: :idea: :mrgreen:

ты такой умный, как тёща вчера

...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Вчера физики еще на 100 лимонов купили ОВГЗ , и позавчера на 225 млн.
Итого портфель физиков 8,786 млрд грн
гривна - 3,115 млрд
валюта - 5,670 млрд грн ( в экв )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Итого портфель физиков 8,786 млрд грн

Росте портфель, як гриби в дощовий травень 19-го)) Приріст в 3 рази за рік.Зображення
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:19

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%) :!: :idea: :mrgreen:

ты такой умный, как тёща вчера

...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!! :lol:

неужели?
вот только я не слышал такого от тебя при курсе под 28+, одно нытьё сплошное.
теперь, когда просадка, все умные стали...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:32

Нет никакой просадки - сезонные колебания. Даже в паре евро/доллар годовые колебания в таких пределах.

Просадка это минус 30% от заначки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:37

  dima_beleb написав:я сейчас подумал и понял, почему золото поднялось в 2009-2011 годах. Тогда печатали много денег (количественное смягчение). А когда есть лишние деньги, то они надувают ценовой пузырь.


Денежную массу не догадались посмотреть? В 2011-м М2 в США была 8.7 трюликов, а сейчас 14.5.
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  #<1 ... 1137113811391140>
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