Вот как крутят с курсом. Многих обули, так как многие думали "выборы!", "выборы!" а значит нестабильность! Выплаты МВФ! А оно чё как получилось. И ещё как получится. 25.00. Самым неспешащим будет бонус. А что тут не знали, что который год в МАЕ под ОВГЗ немеряно $ вливают в Украину. Спешили наперегонки и друг друга ещё на форуме подзадоривали, мол я затарился на всю гришу. а оно как вышло нехорошо. и ещё ниже курс пробъёт. одни убытки.
Доживу ли я до того дня, когда купленные мной две сотки баксов па 30 в марте 2015 года я продам хотя бы па33? Пока надежд на это никаких.
Yuri_61 написав:Вот как крутят с курсом. Многих обули, так как многие думали "выборы!", "выборы!" а значит нестабильность! Выплаты МВФ! А оно чё как получилось. И ещё как получится. 25.00. Самым неспешащим будет бонус. А что тут не знали, что который год в МАЕ под ОВГЗ немеряно $ вливают в Украину. Спешили наперегонки и друг друга ещё на форуме подзадоривали, мол я затарился на всю гришу. а оно как вышло нехорошо. и ещё ниже курс пробъёт. одни убытки.
... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
dima_beleb написав:я сейчас подумал и понял, почему золото поднялось в 2009-2011 годах. Тогда печатали много денег (количественное смягчение). А когда есть лишние деньги, то они надувают ценовой пузырь.
Денежную массу не догадались посмотреть? В 2011-м М2 в США была 8.7 трюликов, а сейчас 14.5.