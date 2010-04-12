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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:40
Долярчик написав: Yuri_T написав: Долярчик написав:
... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%)
ты такой умный, как тёща вчера
...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!!
Вообще-то уже 4 года
Yuri_T написав: Долярчик написав: Yuri_T написав:
ты такой умный, как тёща вчера
...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!!
неужели?
вот только я не слышал такого от тебя при курсе под 28+, одно нытьё сплошное.
теперь, когда просадка, все умные стали...
Просто надо было слушать, и услышали бы viewtopic.php?p=4271748#p4271748
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:45
zzzzzz написав:
Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь
2 и 3го продавал, вот теперь бы понять откупаться или нет.
В ловушку заманили, таких как Сомик, которые на всю котлету вошли, мог бы на депо еще покайфовать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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