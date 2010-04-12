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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1137113811391140

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 463
1. меньше 27
25%
117
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:38

  twin написав:Bobua
Вже вчора все сказав, розпуск буде, якщо проголосують за 19 число :wink:

Хто ж после этого проголосует :))
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:40

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%)

ты такой умный, как тёща вчера

...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!!

Вообще-то уже 4 года :)

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:ты такой умный, как тёща вчера

...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!! :lol:

неужели?
вот только я не слышал такого от тебя при курсе под 28+, одно нытьё сплошное.
теперь, когда просадка, все умные стали...

Просто надо было слушать, и услышали бы :)
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь
2 и 3го продавал, вот теперь бы понять откупаться или нет.
В ловушку заманили, таких как Сомик, которые на всю котлету вошли, мог бы на депо еще покайфовать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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