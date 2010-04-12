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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1137113811391140

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 463
1. меньше 27
25%
117
2. 27 - 28.50
44%
202
3. 28.50 - 30
21%
96
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:38

  twin написав:Bobua
Вже вчора все сказав, розпуск буде, якщо проголосують за 19 число :wink:

Хто ж после этого проголосует :))
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:40

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:... а сиділи б на гривневій печі(депо) і їли б калачі(%%)

ты такой умный, как тёща вчера

...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!!

Вообще-то уже 4 года :)

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:ты такой умный, как тёща вчера

...так Алекс2006 вже 3р. у всі труби трубив: гривнедепо рулить!!! :lol:

неужели?
вот только я не слышал такого от тебя при курсе под 28+, одно нытьё сплошное.
теперь, когда просадка, все умные стали...

Просто надо было слушать, и услышали бы :)
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Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь
2 и 3го продавал, вот теперь бы понять откупаться или нет.
В ловушку заманили, таких как Сомик, которые на всю котлету вошли, мог бы на депо еще покайфовать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:33

  Yuri_61 написав:Кто разгадает эту психологию валютного рынка и научится "вычислять", предугадывать" смену валютного тренда, тот сказочно обогатится.
надо иметь спекулятивный капитал , спекулировать на кредитные ...это ну как бы сказать культурно - очень рискованно , как бы ты не был уверен, а имея условно $ 100 сделать из них 300 это НЕ сказочно обогатиться :mrgreen:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:а оно вон как... тепе
спасибо что следите за моими сообщениями. Таки да, на все сыграл по 27 , а не чуть-чуть, подловили :) Вы сами говорите что смена тренда уже близко - посмотрим . Я никого не призывал . Не переживайте на еду себе оставил, не более.
Востаннє редагувалось yama в Нед 12 тра, 2019 00:37, всього редагувалось 4 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 00:22

  Proofy написав:
  zzzzzz написав:Круто, я в Укргаз по 26,6 затарился 2 мая...ну это рынок,тут не угадаешь
2 и 3го продавал, вот теперь бы понять откупаться или нет.
В ловушку заманили, таких как Сомик, которые на всю котлету вошли, мог бы на депо еще покайфовать.


Может сомик зимой продавал валюту.
Я вот продавал зимой, сейчас по частям откупаю по мере окончания гривнедепо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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