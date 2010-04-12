Хто ж после этого проголосует )
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:38
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:40
Вообще-то уже 4 года
Просто надо было слушать, и услышали бы
viewtopic.php?p=4271748#p4271748
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Суб 11 тра, 2019 22:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
2 и 3го продавал, вот теперь бы понять откупаться или нет.
В ловушку заманили, таких как Сомик, которые на всю котлету вошли, мог бы на депо еще покайфовать.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:33
надо иметь спекулятивный капитал , спекулировать на кредитные ...это ну как бы сказать культурно - очень рискованно , как бы ты не был уверен, а имея условно $ 100 сделать из них 300 это НЕ сказочно обогатиться
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
спасибо что следите за моими сообщениями. Таки да, на все сыграл по 27 , а не чуть-чуть, подловили Вы сами говорите что смена тренда уже близко - посмотрим . Я никого не призывал . Не переживайте на еду себе оставил, не более.
Востаннє редагувалось yama в Нед 12 тра, 2019 00:37, всього редагувалось 4 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 12 тра, 2019 00:22
Может сомик зимой продавал валюту.
Я вот продавал зимой, сейчас по частям откупаю по мере окончания гривнедепо.
Живите своим умом!
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