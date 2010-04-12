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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1183118411851186

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 476
1. меньше 27
26%
123
2. 27 - 28.50
43%
207
3. 28.50 - 30
21%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
24
Всього голосів : 476
Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:30

  Kabanchik написав:
  TylerTruman_ написав:Зеленський щось там казав про те, що після його перемоги ми дізнаємося який справжній курс гривні, ... Коломойський пропонував замість виплати нашого боргового тягаря, краще оголосити дефолт, ... під такий розклад на сьогодні виходить так =>
437 млрд.грн./20,52 млрд. дол. = 21,30 грн. за 1 дол.

Бене выгоден дорогой доллар, поэтому он дал команду печатать больше гривны для выплаты ему компенсации 2 млрд.

Із високого курсу в першу чергу повинні мати користь експортери, чи мінфін, ... а Беня ж не мегаекспортер (як любі друзі ч.1 та 2), але на всякі негідні справи йому потрібно буде заводити гроші із офшорів, тому йому можливо вигідно заходити в дешеву грн., а потім відкат,
... я лише привів співвідношення М2/ЗВР на сьогодні (в т.ч. на випадок дефолту).
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 21:44

TylerTruman_
Наведіть приклад з історії, коли дефолт країни по зовнішнім чи іншим зобов'язанням привів до ревальвації! Все буває тільки навпаки!
komp
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komp написав:Все буває тільки навпаки!


в наш дикий час - власне так!
хто сподівався Зеперемогу чи трамономіку?

все з ніг на голову!!!
немає закономірності.
і не буде
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:08

  komp написав:TylerTruman_
Наведіть приклад з історії, коли дефолт країни по зовнішнім чи іншим зобов'язанням привів до ревальвації! Все буває тільки навпаки!

не можу привести такий приклад, може тільки в випадку деномінації, ... але при дефолті співвідношення М2/ЗВР актуальне як ніколи, хоча на той момент буде інше значення, т.я. проїдання ЗВР та запущений станок зроблять свою справу
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:08

  dima_beleb написав:
  prosecutor написав:Ура товарищи. Зе еще даже ничего не сделал, а все побежали зелень скидывать. Це перемога. Главное что б скинули все до копейки. Лето точно проживем в шоколаде.

чому так впевнені, що у шоколаді?


Если все вытрясут свои заначки то все будет норм. Говорят у народа 100 ярдов было. Ну пускай 50. Если половина поменяет 25 млрд уе хватит отдать все долги. Но вопрос в обслуживании а не в отдаче, и если давить не будет это бремя, то все будет норм. Вопрос доверия к власти и ее способность обеспечить стабильность. Если не будут пресовать бизнес и дадут возможность всем работать, экономика запустится.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:все з ніг на голову!!!

... так, так)) ... ще трохи, і 25,ХХ
- а пізніше.... і 25,4Х ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prosecutor написав:Если половина поменяет 25 млрд уе хватит отдать все долги.


щоб заставити витянути заначку що треба зробити?
:) просадити курс нижче не хочу і на довгий період
+50грн !
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