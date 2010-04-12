TylerTruman_ написав:Зеленський щось там казав про те, що після його перемоги ми дізнаємося який справжній курс гривні, ... Коломойський пропонував замість виплати нашого боргового тягаря, краще оголосити дефолт, ... під такий розклад на сьогодні виходить так => 437 млрд.грн./20,52 млрд. дол. = 21,30 грн. за 1 дол.
Бене выгоден дорогой доллар, поэтому он дал команду печатать больше гривны для выплаты ему компенсации 2 млрд.
Із високого курсу в першу чергу повинні мати користь експортери, чи мінфін, ... а Беня ж не мегаекспортер (як любі друзі ч.1 та 2), але на всякі негідні справи йому потрібно буде заводити гроші із офшорів, тому йому можливо вигідно заходити в дешеву грн., а потім відкат, ... я лише привів співвідношення М2/ЗВР на сьогодні (в т.ч. на випадок дефолту).
komp написав:TylerTruman_ Наведіть приклад з історії, коли дефолт країни по зовнішнім чи іншим зобов'язанням привів до ревальвації! Все буває тільки навпаки!
не можу привести такий приклад, може тільки в випадку деномінації, ... але при дефолті співвідношення М2/ЗВР актуальне як ніколи, хоча на той момент буде інше значення, т.я. проїдання ЗВР та запущений станок зроблять свою справу
prosecutor написав:Ура товарищи. Зе еще даже ничего не сделал, а все побежали зелень скидывать. Це перемога. Главное что б скинули все до копейки. Лето точно проживем в шоколаде.
чому так впевнені, що у шоколаді?
Если все вытрясут свои заначки то все будет норм. Говорят у народа 100 ярдов было. Ну пускай 50. Если половина поменяет 25 млрд уе хватит отдать все долги. Но вопрос в обслуживании а не в отдаче, и если давить не будет это бремя, то все будет норм. Вопрос доверия к власти и ее способность обеспечить стабильность. Если не будут пресовать бизнес и дадут возможность всем работать, экономика запустится.
yama написав:как говорил мой знакомый главное что бы власть не мешала бизнесу и все будет хорошо. Так вот я солидарен с ним , если разогнать к чертям весь кабмин и веховный совет Украины и прочих что бы их просто НЕ было априори ... ситуация медленно но уверенно будет налаживаться и пойдет медленный но уверенный экономический рост. Ибо от власти только вред
Ваш знакомый готов платить пенсии пенсионерам ? нет ? очень жаль.
давайте пофилософствем, если у кого то появиться чуть больше денег он их обязательно просрет пробухает потратит на любовницу но ни гроша не даст пенсам родителям, не поможет.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html