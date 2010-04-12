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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1184118511861187

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 478
1. меньше 27
26%
123
2. 27 - 28.50
44%
208
3. 28.50 - 30
21%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:41

  zzzzzz написав:lrs7719

Кофе пить будут :mrgreen:


Тоже вариант. Может вывезут куда то на природу. Погоды нынче хороши.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  dima_beleb написав:почему народ должен расплачиваться за то, что он не брал? Ведь у народа не спросили, хотят ли они вместо развития промышленности брать деньги у МВФ!!

Отож... Якби тільки МВФ... Різноманітних "схематозних" боргів чимало. Можливо, дефолт по останніх не такий вже поганий варіант...
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:44

Юнекс по 19 продает, а белочка что-то подустала))) продажа по 30 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 09:53

  zzzzzz написав:Юнекс по 19 продает, а белочка что-то подустала))) продажа по 30 :mrgreen:



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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:37

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!

Цього вівторка на поведінку валютного ринку вплине три основні чинники:

1) Проведення нового аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Нерезиденти ще вчора продавали валюту, щоб мати гривню для купівлі українських ОВДП і продовжать це робити сьогодні. Це збільшує пропозицію валюти на ринку і грає на зміцнення нацвалюти. Основна частина викупленого Нацбанком вчора долара (купив за нашими данними не менше 40 млн доларів в два заходи в «анонімному» форматі) була саме нерезидентська;

2) Зниження ліквідності в банківській системі. Коррахунки банків впали відразу майже на 4,6 млрд гривень — до 50,4 млрд. Зменшення гривневого навісу над валютним міжбанком скорочує можливості спекулятивної гри «на підвищення» і залишає для спекулянтів тільки формат роботи «в дві сторони». Дефіцит гривні також робить більш поступливими експортерів при продажу їх валютної виручки і знижує можливості покупців по скупці валюти (у імпортерів теж немає вільної гривні). Це також веде до падіння котирувань;

3) Готівковий ринок і психологічний фактор — вчорашня інаугурація нового президента країни поклала кінець інтриги в частині — хто буде главою держави, хоча і створила нову — що буде з Верховною Радою в найближчий місяць, її формат і склад після парламентських виборів. Йдуть консультації і спроби поки що діючих депутатів виторгувати собі умови для подальшого перебування їх при владі. Череда відставок в уряді і у всіх органах управління державою тільки починається. І для учасників ринку важливі кадрові призначення нового президента, щоб розуміти — чого чекати найближчим часом. Невизначеність ще поки не суттєво позначається на учасниках ринку і їх поведінці на торгах, але в будь-який момент може почати грати дуже серйозну роль в діях ключових гравців міжбанку.

Готівковий ринок залишається поки заручником поведінки міжбанку, але в цілому — налаштований на зниження, що також працює на зміцнення гривні.

Ми прогнозуємо зростання активності на ринку за рахунок фактора проведення аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП. Обсяг операцій на торгах буде в межах до 430 млн доларів при укладанні до 640 угод, а коридор по долару переміститься нижче — до рівнів 26,00- 26,22 гривень.

При наявності надлишку пропозиції долара на торгах ми знову побачимо «анонімні» виходи НБУ зі скупкою долара для поповнення ЗВР.

Котирування готівкового валютного ринку:

Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,19-26,35 гривень.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,10-26,15 гривень та продаж 26,23 -26,33 гривень.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:51

Кор счета 50,4 млрд ( -4,5 млрд )

НБУ вчера по крупному скупил валюту , аж на 50 млн долларов пополнилась скарбниця
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 10:59

  jerua написав:
  TylerTruman_ написав:
  Kabanchik написав:Бене выгоден дорогой доллар, поэтому он дал команду печатать больше гривны для выплаты ему компенсации 2 млрд.

Із високого курсу в першу чергу повинні мати користь експортери, чи мінфін, ... а Беня ж не мегаекспортер (як любі друзі ч.1 та 2), але на всякі негідні справи йому потрібно буде заводити гроші із офшорів, тому йому можливо вигідно заходити в дешеву грн., а потім відкат,
... я лише привів співвідношення М2/ЗВР на сьогодні (в т.ч. на випадок дефолту).


21,3 - Синку, це фантастика :D Посмотрите на цены, в гривне все дорожает, сам доллар на мировом валютном рынке укрепляется. Кто пойдет на снижение цен на товары, продукты питания и медикаменты? Комуналку надо тоже откатывать, т.к. есть прямая связь курса доллара к энергоносителям. Дефицит бюджета растет. Конечно, можно откатить на 21,5, но потом мы увидим через пол года двохкратный девал нацвалюты.

Якщо говорити про ціни загалом, то конкуренція - регулюючий фактор, +крім між комерсантами, якщо вітчизняні виробники не підуть на зниження, то отримають ще конкуренцію від дешевшого імпорту, … крім комуналки, ще є ціни на АЗС, … якщо повернутися до реальності, то також потрібно враховувати як міцна гривня могла би вплинути на обслуговування держборгу (а виплати найближчі роки великі), … такий ревал дуже великий, це ще на 18% відносно річного мінімуму, … гривня після стабілізації знаходиться всього в ~10% діапазоні волатильності, … а, наприклад, польський злотий за цей час рухається більш ніж в 2а раза більшому діапазоні волатильності ( і це без війни і потужних санкцій від колишнього найбільшого партнера), … тому далі будемо подивитися, що Зе мав на увазі під справжнім курсом гривні.
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:05

Нерезы вчера на вторичном рынке купили еще гривневых ОВГЗ на 230 млн.грн.

Суммарно по состоянию на сегодня портфель нерезов вплотную приблизился к отметке 40 млрд.грн ( 39,923 млрд.грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 11:13

  zzzzzz написав:Нерезы вчера на вторичном рынке купили еще гривневых ОВГЗ на 230 млн.грн.

Суммарно по состоянию на сегодня портфель нерезов вплотную приблизился к отметке 40 млрд.грн ( 39,923 млрд.грн )

Не пугайте людей, здесь ждут и насчитывают новый курс когда они на выход побегут а Вы рвете шаблоны...)
Investor_33
 
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