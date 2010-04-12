Додано: Вів 21 тра, 2019 10:37

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!



Цього вівторка на поведінку валютного ринку вплине три основні чинники:



1) Проведення нового аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Нерезиденти ще вчора продавали валюту, щоб мати гривню для купівлі українських ОВДП і продовжать це робити сьогодні. Це збільшує пропозицію валюти на ринку і грає на зміцнення нацвалюти. Основна частина викупленого Нацбанком вчора долара (купив за нашими данними не менше 40 млн доларів в два заходи в «анонімному» форматі) була саме нерезидентська;



2) Зниження ліквідності в банківській системі. Коррахунки банків впали відразу майже на 4,6 млрд гривень — до 50,4 млрд. Зменшення гривневого навісу над валютним міжбанком скорочує можливості спекулятивної гри «на підвищення» і залишає для спекулянтів тільки формат роботи «в дві сторони». Дефіцит гривні також робить більш поступливими експортерів при продажу їх валютної виручки і знижує можливості покупців по скупці валюти (у імпортерів теж немає вільної гривні). Це також веде до падіння котирувань;



3) Готівковий ринок і психологічний фактор — вчорашня інаугурація нового президента країни поклала кінець інтриги в частині — хто буде главою держави, хоча і створила нову — що буде з Верховною Радою в найближчий місяць, її формат і склад після парламентських виборів. Йдуть консультації і спроби поки що діючих депутатів виторгувати собі умови для подальшого перебування їх при владі. Череда відставок в уряді і у всіх органах управління державою тільки починається. І для учасників ринку важливі кадрові призначення нового президента, щоб розуміти — чого чекати найближчим часом. Невизначеність ще поки не суттєво позначається на учасниках ринку і їх поведінці на торгах, але в будь-який момент може почати грати дуже серйозну роль в діях ключових гравців міжбанку.



Готівковий ринок залишається поки заручником поведінки міжбанку, але в цілому — налаштований на зниження, що також працює на зміцнення гривні.



Ми прогнозуємо зростання активності на ринку за рахунок фактора проведення аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП. Обсяг операцій на торгах буде в межах до 430 млн доларів при укладанні до 640 угод, а коридор по долару переміститься нижче — до рівнів 26,00- 26,22 гривень.



При наявності надлишку пропозиції долара на торгах ми знову побачимо «анонімні» виходи НБУ зі скупкою долара для поповнення ЗВР.



Котирування готівкового валютного ринку :



Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,19-26,35 гривень.



В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,10-26,15 гривень та продаж 26,23 -26,33 гривень.