Тоже вариант. Может вывезут куда то на природу. Погоды нынче хороши.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2019 08:41
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отож... Якби тільки МВФ... Різноманітних "схематозних" боргів чимало. Можливо, дефолт по останніх не такий вже поганий варіант...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:44
Юнекс по 19 продает, а белочка что-то подустала))) продажа по 30
Живите своим умом!
Додано: Вів 21 тра, 2019 09:53
Єуро далі вниз
29.24 в Тазіку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:37
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Цього вівторка на поведінку валютного ринку вплине три основні чинники:
1) Проведення нового аукціону Мінфіну України з розміщення ОВДП. Нерезиденти ще вчора продавали валюту, щоб мати гривню для купівлі українських ОВДП і продовжать це робити сьогодні. Це збільшує пропозицію валюти на ринку і грає на зміцнення нацвалюти. Основна частина викупленого Нацбанком вчора долара (купив за нашими данними не менше 40 млн доларів в два заходи в «анонімному» форматі) була саме нерезидентська;
2) Зниження ліквідності в банківській системі. Коррахунки банків впали відразу майже на 4,6 млрд гривень — до 50,4 млрд. Зменшення гривневого навісу над валютним міжбанком скорочує можливості спекулятивної гри «на підвищення» і залишає для спекулянтів тільки формат роботи «в дві сторони». Дефіцит гривні також робить більш поступливими експортерів при продажу їх валютної виручки і знижує можливості покупців по скупці валюти (у імпортерів теж немає вільної гривні). Це також веде до падіння котирувань;
3) Готівковий ринок і психологічний фактор — вчорашня інаугурація нового президента країни поклала кінець інтриги в частині — хто буде главою держави, хоча і створила нову — що буде з Верховною Радою в найближчий місяць, її формат і склад після парламентських виборів. Йдуть консультації і спроби поки що діючих депутатів виторгувати собі умови для подальшого перебування їх при владі. Череда відставок в уряді і у всіх органах управління державою тільки починається. І для учасників ринку важливі кадрові призначення нового президента, щоб розуміти — чого чекати найближчим часом. Невизначеність ще поки не суттєво позначається на учасниках ринку і їх поведінці на торгах, але в будь-який момент може почати грати дуже серйозну роль в діях ключових гравців міжбанку.
Готівковий ринок залишається поки заручником поведінки міжбанку, але в цілому — налаштований на зниження, що також працює на зміцнення гривні.
Ми прогнозуємо зростання активності на ринку за рахунок фактора проведення аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП. Обсяг операцій на торгах буде в межах до 430 млн доларів при укладанні до 640 угод, а коридор по долару переміститься нижче — до рівнів 26,00- 26,22 гривень.
При наявності надлишку пропозиції долара на торгах ми знову побачимо «анонімні» виходи НБУ зі скупкою долара для поповнення ЗВР.
Котирування готівкового валютного ринку:
Курс долара в банках на 10 ранку: прийом 25,90- 26,10 і продаж 26,19-26,35 гривень.
В обмінниках фінкомпаній: купівля 26,10-26,15 гривень та продаж 26,23 -26,33 гривень.
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:51
Кор счета 50,4 млрд ( -4,5 млрд )
НБУ вчера по крупному скупил валюту , аж на 50 млн долларов пополнилась скарбниця
Живите своим умом!
Додано: Вів 21 тра, 2019 10:59
Якщо говорити про ціни загалом, то конкуренція - регулюючий фактор, +крім між комерсантами, якщо вітчизняні виробники не підуть на зниження, то отримають ще конкуренцію від дешевшого імпорту, … крім комуналки, ще є ціни на АЗС, … якщо повернутися до реальності, то також потрібно враховувати як міцна гривня могла би вплинути на обслуговування держборгу (а виплати найближчі роки великі), … такий ревал дуже великий, це ще на 18% відносно річного мінімуму, … гривня після стабілізації знаходиться всього в ~10% діапазоні волатильності, … а, наприклад, польський злотий за цей час рухається більш ніж в 2а раза більшому діапазоні волатильності ( і це без війни і потужних санкцій від колишнього найбільшого партнера), … тому далі будемо подивитися, що Зе мав на увазі під справжнім курсом гривні.
Life is bull trap
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:05
Нерезы вчера на вторичном рынке купили еще гривневых ОВГЗ на 230 млн.грн.
Суммарно по состоянию на сегодня портфель нерезов вплотную приблизился к отметке 40 млрд.грн ( 39,923 млрд.грн )
Живите своим умом!
Додано: Вів 21 тра, 2019 11:13
Не пугайте людей, здесь ждут и насчитывают новый курс когда они на выход побегут а Вы рвете шаблоны...)
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