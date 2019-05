Додано: Вів 21 тра, 2019 09:43

dima_beleb написав: почему народ должен расплачиваться за то, что он не брал? Ведь у народа не спросили, хотят ли они вместо развития промышленности брать деньги у МВФ!! почему народ должен расплачиваться за то, что он не брал? Ведь у народа не спросили, хотят ли они вместо развития промышленности брать деньги у МВФ!!

Отож... Якби тільки МВФ... Різноманітних "схематозних" боргів чимало. Можливо, дефолт по останніх не такий вже поганий варіант... Отож... Якби тільки МВФ... Різноманітних "схематозних" боргів чимало. Можливо, дефолт по останніх не такий вже поганий варіант...

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell