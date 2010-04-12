RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1189119011911192>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 480
1. меньше 27
26%
124
2. 27 - 28.50
44%
209
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:46

  pesikot написав:Вы сами предложили разогнать кабмин и ВР, кто будет платить пенсии пенсионерам ? не вашим родителям или родителям вашего знакомого, а остальным пенсионерам ? ваш знакомый ? нет ? очень жаль


сама плата пенсий не зависит отт того, есть правительство или нет.
а вот решение о повышении пенсии - зависит от правительства.
dima_beleb
 
Повідомлень: 176
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  maxprofit написав:Уряду - нема, Ради - нема, секретаря РНБО - нема . Сьогодні було донне дно на міжбанку та готівці ??


зато є ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 19:56

  dima_beleb написав:
  pesikot написав:Вы сами предложили разогнать кабмин и ВР, кто будет платить пенсии пенсионерам ? не вашим родителям или родителям вашего знакомого, а остальным пенсионерам ? ваш знакомый ? нет ? очень жаль


сама плата пенсий не зависит отт того, есть правительство или нет.
а вот решение о повышении пенсии - зависит от правительства.

Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 31.08.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:09

  pesikot написав:
  dima_beleb написав:
  pesikot написав:Вы сами предложили разогнать кабмин и ВР, кто будет платить пенсии пенсионерам ? не вашим родителям или родителям вашего знакомого, а остальным пенсионерам ? ваш знакомый ? нет ? очень жаль


сама плата пенсий не зависит отт того, есть правительство или нет.
а вот решение о повышении пенсии - зависит от правительства.

Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"

я прекрасно понимаю, что пенсия платиться с пенсионного фонда, который в свою очередь собирает денежные средства с работающих граждан и бизнеса.
получается рабочие содержат пенсионеров.
Где тут Рада и Кабмин?
dima_beleb
 
Повідомлень: 176
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:12

  dima_beleb написав:
  pesikot написав:Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"

я прекрасно понимаю, что пенсия платиться с пенсионного фонда, который в свою очередь собирает денежные средства с работающих граждан и бизнеса.
получается рабочие содержат пенсионеров.
Где тут Рада и Кабмин?


Пенсійний фонд порожній, там нема грошей на пенсії.
Він постійно дотується з бюджету, який наповнюють та затверджують Рада та Кабмін
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 258
З нами з: 19.02.14
Подякував: 75 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:17

  sergey_sryvkin написав:
  dima_beleb написав:
  pesikot написав:Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"

я прекрасно понимаю, что пенсия платиться с пенсионного фонда, который в свою очередь собирает денежные средства с работающих граждан и бизнеса.
получается рабочие содержат пенсионеров.
Где тут Рада и Кабмин?


Пенсійний фонд порожній, там нема грошей на пенсії.
Він постійно дотується з бюджету, який наповнюють та затверджують Рада та Кабмін

каждый месяц?
или раз в году при утверждении бюджета.
бюджет утвердили. так что ВР нам не нужна, по крайней мере до декабря этого года.
dima_beleb
 
Повідомлень: 176
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:20

dima_beleb
Какой идиёт.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2553
З нами з: 31.08.09
Подякував: 220 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:23

  pesikot написав:dima_beleb
Какой идиёт.

ну просвети меня. Каков механизм пенсии?
dima_beleb
 
Повідомлень: 176
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:35

У середині січня Пенсійний фонд України ухвалив бюджет на 2019 рік, урахувавши в ньому підвищення пенсій людям похилого віку, що не є дивним у рік виборів. Головний кошторис ПФУ затверджений на рівні 398,2 млрд грн. При цьому власних коштів у Фонду всього близько 230,6 млрд грн. Рекордний дефіцит у 167 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2018 році, за традицією дотуватимуть із держбюджету. І виходить, що працюючі українці заплатять у ПФУ двічі: перший раз у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ), який дорівнює 22% від зарплати, а вдруге - у вигляді інших податків і зборів вже як покупці чи споживачі.

https://gazetavv.com/news/ukraine/15493 ... fondu.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5093
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:39

  greenozon написав:У середині січня Пенсійний фонд України ухвалив бюджет на 2019 рік, урахувавши в ньому підвищення пенсій людям похилого віку, що не є дивним у рік виборів. Головний кошторис ПФУ затверджений на рівні 398,2 млрд грн. При цьому власних коштів у Фонду всього близько 230,6 млрд грн. Рекордний дефіцит у 167 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2018 році, за традицією дотуватимуть із держбюджету. І виходить, що працюючі українці заплатять у ПФУ двічі: перший раз у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ), який дорівнює 22% від зарплати, а вдруге - у вигляді інших податків і зборів вже як покупці чи споживачі.

https://gazetavv.com/news/ukraine/15493 ... fondu.html

эта система автоматом работает или ей вручную рулят с ВР и КабМина?
имею ввиду внутри бюджетного года.
dima_beleb
 
Повідомлень: 176
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1189119011911192>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, dima_beleb і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1479, 1480, 1481
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14803 1746695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 19:23
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 661, 662, 663
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6628 1426776
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 тра, 2019 16:19
vovan_prm
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 273938
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.