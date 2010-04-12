pesikot написав:Вы сами предложили разогнать кабмин и ВР, кто будет платить пенсии пенсионерам ? не вашим родителям или родителям вашего знакомого, а остальным пенсионерам ? ваш знакомый ? нет ? очень жаль
сама плата пенсий не зависит отт того, есть правительство или нет. а вот решение о повышении пенсии - зависит от правительства.
pesikot написав:Вы сами предложили разогнать кабмин и ВР, кто будет платить пенсии пенсионерам ? не вашим родителям или родителям вашего знакомого, а остальным пенсионерам ? ваш знакомый ? нет ? очень жаль
сама плата пенсий не зависит отт того, есть правительство или нет. а вот решение о повышении пенсии - зависит от правительства.
Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Вы сами предложили разогнать кабмин и ВР, кто будет платить пенсии пенсионерам ? не вашим родителям или родителям вашего знакомого, а остальным пенсионерам ? ваш знакомый ? нет ? очень жаль
сама плата пенсий не зависит отт того, есть правительство или нет. а вот решение о повышении пенсии - зависит от правительства.
Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"
я прекрасно понимаю, что пенсия платиться с пенсионного фонда, который в свою очередь собирает денежные средства с работающих граждан и бизнеса. получается рабочие содержат пенсионеров. Где тут Рада и Кабмин?
pesikot написав:Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"
я прекрасно понимаю, что пенсия платиться с пенсионного фонда, который в свою очередь собирает денежные средства с работающих граждан и бизнеса. получается рабочие содержат пенсионеров. Где тут Рада и Кабмин?
Пенсійний фонд порожній, там нема грошей на пенсії. Він постійно дотується з бюджету, який наповнюють та затверджують Рада та Кабмін
pesikot написав:Какая наивность и инфантилизм. Полное непонимание механизма выплат пенсий в государстве, чуть ниже уровня - "на деревьях булки растут"
я прекрасно понимаю, что пенсия платиться с пенсионного фонда, который в свою очередь собирает денежные средства с работающих граждан и бизнеса. получается рабочие содержат пенсионеров. Где тут Рада и Кабмин?
Пенсійний фонд порожній, там нема грошей на пенсії. Він постійно дотується з бюджету, який наповнюють та затверджують Рада та Кабмін
каждый месяц? или раз в году при утверждении бюджета. бюджет утвердили. так что ВР нам не нужна, по крайней мере до декабря этого года.
У середині січня Пенсійний фонд України ухвалив бюджет на 2019 рік, урахувавши в ньому підвищення пенсій людям похилого віку, що не є дивним у рік виборів. Головний кошторис ПФУ затверджений на рівні 398,2 млрд грн. При цьому власних коштів у Фонду всього близько 230,6 млрд грн. Рекордний дефіцит у 167 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2018 році, за традицією дотуватимуть із держбюджету. І виходить, що працюючі українці заплатять у ПФУ двічі: перший раз у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ), який дорівнює 22% від зарплати, а вдруге - у вигляді інших податків і зборів вже як покупці чи споживачі.
greenozon написав:У середині січня Пенсійний фонд України ухвалив бюджет на 2019 рік, урахувавши в ньому підвищення пенсій людям похилого віку, що не є дивним у рік виборів. Головний кошторис ПФУ затверджений на рівні 398,2 млрд грн. При цьому власних коштів у Фонду всього близько 230,6 млрд грн. Рекордний дефіцит у 167 млрд грн, що на 17 млрд грн більше, ніж у 2018 році, за традицією дотуватимуть із держбюджету. І виходить, що працюючі українці заплатять у ПФУ двічі: перший раз у вигляді єдиного соціального внеску (ЄСВ), який дорівнює 22% від зарплати, а вдруге - у вигляді інших податків і зборів вже як покупці чи споживачі.