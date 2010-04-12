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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1189119011911192

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 480
1. меньше 27
26%
124
2. 27 - 28.50
44%
209
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята, заканчивайте с этим шлаком про пенсии или просвещайтесь в "личке".
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:45

  zzzzzz написав:Завтра состоится погашение ОВГЗ на 73 млн.долларов и 1,1 млрд.грн.

В ходе сегодняшнего аукциона удалось привлечь 5,049 млрд.грн из них :
долларов США - 112 млн
гривны - 2,1 млрд

Ставки по 3х месячным снизили до 17,89%
По 6 и 12 мес без изменений - 18,5%

По доллару без изменений
154 дня - 6,7%
316 дней -7,25%
631 день - 7,75%

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv

Абсолютно не зле.
А в світлі останніх подій ще до 21 липня легалізація через ОВДП буде йти повним ходом. Можуть назичити ще й на наступний рік... І під 26 пірнути...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Информация к размышлению от НБУ:
http://storm.bank.gov.ua/
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:50

vovan_prm http ,но весело
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:55

Мизантрóп Ну Вы не пирожков на ночь.
Так коленкой в дых :mrgreen: :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:00

  dima_beleb написав:эта система автоматом работает или ей вручную рулят с ВР и КабМина?
имею ввиду внутри бюджетного года.

Для вас пенсии выплачиваются, как булки растут на деревьях.
А вся эта демагогия направлена на то, что кабмин не нужен, вр не нужна. Пенсии сами по себе будут выплачиватся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:08

  pesikot написав:
  dima_beleb написав:эта система автоматом работает или ей вручную рулят с ВР и КабМина?
имею ввиду внутри бюджетного года.

Для вас пенсии выплачиваются, как булки растут на деревьях.
А вся эта демагогия направлена на то, что кабмин не нужен, вр не нужна. Пенсии сами по себе будут выплачиватся

дятел. я тебе написал, откуда беруться пенсии. Читай внимательней.
Пенсии платять работающие по белому люди со своей з/п и безнес. + еще дотации государства для покрытия дефицита ПФ.

какие булки на деревьях. ты о чем? Порохобот.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:16

  orest написав:Абсолютно не зле.
А в світлі останніх подій ще до 21 липня легалізація через ОВДП буде йти повним ходом. Можуть назичити ще й на наступний рік... І під 26 пірнути...

А дефолтеца не боятся? То коцабы дают, чтоб Зеля до выборов не обгадился.
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