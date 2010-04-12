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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ребята, заканчивайте с этим шлаком про пенсии или просвещайтесь в "личке".
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:45
Абсолютно не зле.
А в світлі останніх подій ще до 21 липня легалізація через ОВДП буде йти повним ходом. Можуть назичити ще й на наступний рік... І під 26 пірнути...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Информация к размышлению от НБУ:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:50
vovan_prm http ,но весело
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 21 тра, 2019 20:55
Мизантрóп Ну Вы не пирожков на ночь.
Так коленкой в дых
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 21 тра, 2019 21:00
Для вас пенсии выплачиваются, как булки растут на деревьях.
А вся эта демагогия направлена на то, что кабмин не нужен, вр не нужна. Пенсии сами по себе будут выплачиватся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 21 тра, 2019 21:08
дятел. я тебе написал, откуда беруться пенсии. Читай внимательней.
Пенсии платять работающие по белому люди со своей з/п и безнес. + еще дотации государства для покрытия дефицита ПФ.
какие булки на деревьях. ты о чем? Порохобот.
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