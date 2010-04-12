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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 119011911192119311941195>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 481
1. меньше 27
26%
125
2. 27 - 28.50
43%
209
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ребята, заканчивайте с этим шлаком про пенсии или просвещайтесь в "личке".
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:45

  zzzzzz написав:Завтра состоится погашение ОВГЗ на 73 млн.долларов и 1,1 млрд.грн.

В ходе сегодняшнего аукциона удалось привлечь 5,049 млрд.грн из них :
долларов США - 112 млн
гривны - 2,1 млрд

Ставки по 3х месячным снизили до 17,89%
По 6 и 12 мес без изменений - 18,5%

По доллару без изменений
154 дня - 6,7%
316 дней -7,25%
631 день - 7,75%

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/rez ... auktsioniv

Абсолютно не зле.
А в світлі останніх подій ще до 21 липня легалізація через ОВДП буде йти повним ходом. Можуть назичити ще й на наступний рік... І під 26 пірнути...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Информация к размышлению от НБУ:
http://storm.bank.gov.ua/
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:50

vovan_prm http ,но весело
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 20:55

Мизантрóп Ну Вы не пирожков на ночь.
Так коленкой в дых :mrgreen: :mrgreen:
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:00

  dima_beleb написав:эта система автоматом работает или ей вручную рулят с ВР и КабМина?
имею ввиду внутри бюджетного года.

Для вас пенсии выплачиваются, как булки растут на деревьях.
А вся эта демагогия направлена на то, что кабмин не нужен, вр не нужна. Пенсии сами по себе будут выплачиватся
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 21:08

  pesikot написав:
  dima_beleb написав:эта система автоматом работает или ей вручную рулят с ВР и КабМина?
имею ввиду внутри бюджетного года.

Для вас пенсии выплачиваются, как булки растут на деревьях.
А вся эта демагогия направлена на то, что кабмин не нужен, вр не нужна. Пенсии сами по себе будут выплачиватся

дятел. я тебе написал, откуда беруться пенсии. Читай внимательней.
Пенсии платять работающие по белому люди со своей з/п и безнес. + еще дотации государства для покрытия дефицита ПФ.

какие булки на деревьях. ты о чем? Порохобот.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:09

sergey_sryvkin .....кто ложит деньги в тумбочку???... И шоб ты понимал что ИМЕННО Я ПЛАЧУ ПЕНСИИ... ну и ты тоже...
Востаннє редагувалось леший в Вів 21 тра, 2019 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Дякую Богу що я не кацап!
леший
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:12

  vovan_prm написав:Информация к размышлению от НБУ:
http://storm.bank.gov.ua/

Спочатку Беня хотів кікнути Рожкову, а тут ще Смолій напросився на заміну?
https://twitter.com/NBUkraine/status/11 ... 4529936387
Life is bull trap
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:16

  леший написав:sergey_sryvkin .....кто ложит деньги в тумбочку???... И шоб ты понимал что ИМЕННО Я ПЛАЧУ ПЕНСИИ... ну и ты тоже...

Тьі мне не тьічь - я тебе не Иван Кузьмич...
Так пенсам и передай - тумбочка вам заплатит.

AOT: Изменение макроэкономического прогноза на 2019-ый со «стабильного» на «риск срыва макростабильности в стране»
http://ua-outlook.com.ua/ru/2019/05/21/politicalcrisis/

Резюме и сценарный курсовой прогноз до конца 2019 года

Политические события «20 мая» (роспуск парламента и отставка правительства), безусловно, являются факторами макроэкономической дестабилизации в стране. Они ставят под угрозу получение траншей кредитов МВФ и других источников внешнего финансирования (Мировой банк, еврозаймы) летом 2019 года. Однако в виду инерционного тренда позитивных тенденций экономического роста, существующих в стране (рост экспорта, трансферты от трудовых мигрантов, деньги на выборы), курс гривни может сохранить в июне-июле тенденцию не только к стабильности, но и к укреплению.

Однако мы видим более чем значительные риски смены этой тенденции к августу-сентябрю, когда правительство не сможет получить на рынке планировавшийся еврозайм в 2 млрд евро и вынуждено будет погасить средства нерезидентов, инвестированные во внутренние ОВГЗ. Вместе с сезонным спросом импортеров на иностранную валюту это будет способно привести к «слому» курсовой тенденции уже в августе-сентябре. И у Украины останется лишь два выбора: или резкая девальвация гривни или потеря резервов НБУ, которая продлится до конца 2019 года.

В июне-июле мы прогнозируем (с учетом всех факторов) сохранение курса гривны в коридоре 25,5 – 27,0 грн. долл. А с началом августовско-сентябрьской девальвации курс гривны может ослабиться до 28,5-30,0 грн./долл.

Хотя, еще раз повторимся, многое будет зависеть от сохранения независимости Национального банка от политического влияния руководства страны. Если независимость центрального банка будет сохранена, это даст большие шансы на возобновление программы сотрудничества с МВФ в конце осени текущего года и удержания страны от тех негативных экстерналий, которые описаны в разделе курсовых рисков.

Если же новоизбранная «администрация» решит вторгнуться в деятельность центрального банка страны после «блицкрига» «20 мая» по свержению правительства и парламента, с тем, чтобы взять деятельность регулятора под политический контроль победившей на выборах бизнес-группы, события могут начать развиваться по критическому сценарию финансовой дестабилизации, включая резкий рост курса доллара и начало масштабного оттока вкладов населения из банков страны по сценарию 2014 года.
sergey_sryvkin
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