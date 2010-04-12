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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11911192119311941195>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 481
1. меньше 27
26%
125
2. 27 - 28.50
43%
209
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.

Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:44

  Zebra написав:Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.

Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.


если мы вчера не развалились, то сейчас тем более не развалимся :mrgreen:

объясняется легко, я ответил там:
viewtopic.php?p=4671090#p4671090
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 22:46

sergey_sryvkin .....ТЫ и есть тумбочка, потому что деревянный....
Дякую Богу що я не кацап!
леший
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:04

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.

Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.


если мы вчера не развалились, то сейчас тем более не развалимся :mrgreen:

объясняется легко, я ответил там:
viewtopic.php?p=4671090#p4671090

Не совсем понял зачем так арбитражить.

Но задела в экономике не вижу по демографическим причинам.
Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет.
Рабочая сила обычно от 18 лет.

Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.

Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.

Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:06

  sergey_sryvkin написав:
  леший написав:sergey_sryvkin .....кто ложит деньги в тумбочку???... И шоб ты понимал что ИМЕННО Я ПЛАЧУ ПЕНСИИ... ну и ты тоже...

Тьі мне не тьічь - я тебе не Иван Кузьмич...
Так пенсам и передай - тумбочка вам заплатит.

AOT: Изменение макроэкономического прогноза на 2019-ый со «стабильного» на «риск срыва макростабильности в стране»
http://ua-outlook.com.ua/ru/2019/05/21/politicalcrisis/

Резюме и сценарный курсовой прогноз до конца 2019 года

Политические события «20 мая» (роспуск парламента и отставка правительства), безусловно, являются факторами макроэкономической дестабилизации в стране. Они ставят под угрозу получение траншей кредитов МВФ и других источников внешнего финансирования (Мировой банк, еврозаймы) летом 2019 года. Однако в виду инерционного тренда позитивных тенденций экономического роста, существующих в стране (рост экспорта, трансферты от трудовых мигрантов, деньги на выборы), курс гривни может сохранить в июне-июле тенденцию не только к стабильности, но и к укреплению.

Однако мы видим более чем значительные риски смены этой тенденции к августу-сентябрю, когда правительство не сможет получить на рынке планировавшийся еврозайм в 2 млрд евро и вынуждено будет погасить средства нерезидентов, инвестированные во внутренние ОВГЗ. Вместе с сезонным спросом импортеров на иностранную валюту это будет способно привести к «слому» курсовой тенденции уже в августе-сентябре. И у Украины останется лишь два выбора: или резкая девальвация гривни или потеря резервов НБУ, которая продлится до конца 2019 года.

В июне-июле мы прогнозируем (с учетом всех факторов) сохранение курса гривны в коридоре 25,5 – 27,0 грн. долл. А с началом августовско-сентябрьской девальвации курс гривны может ослабиться до 28,5-30,0 грн./долл.

Хотя, еще раз повторимся, многое будет зависеть от сохранения независимости Национального банка от политического влияния руководства страны. Если независимость центрального банка будет сохранена, это даст большие шансы на возобновление программы сотрудничества с МВФ в конце осени текущего года и удержания страны от тех негативных экстерналий, которые описаны в разделе курсовых рисков.

Если же новоизбранная «администрация» решит вторгнуться в деятельность центрального банка страны после «блицкрига» «20 мая» по свержению правительства и парламента, с тем, чтобы взять деятельность регулятора под политический контроль победившей на выборах бизнес-группы, события могут начать развиваться по критическому сценарию финансовой дестабилизации, включая резкий рост курса доллара и начало масштабного оттока вкладов населения из банков страны по сценарию 2014 года.

Независимость (точнее полное подчинение не правительству Украины ,а МВФ) - это есть самая главная угроза.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:07

Zebra

сделают терминаторов :)

как же Турки и Арабы которые приезжают к нам? :mrgreen: Их полным полно. Вы не с Киева, думаю.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:08

  proftpd66 написав:Zebra

сделает терминаторов :)

как же Турки и Арабы которые приезжают к нам? :mrgreen: Их полным полно.

Они сюда не работать приезжают, а как секс-туристы :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:08

  Zebra написав:
Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.

я бы сказал пол-лета.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:10

  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Zebra

сделает терминаторов :)

как же Турки и Арабы которые приезжают к нам? :mrgreen: Их полным полно.

Они сюда не работать приезжают, а как секс-туристы :mrgreen:


ВВП той страны от куда они приехали, приехало к сюда. И добавите + к ВВП Украины. Вот и всё.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:11

  Zebra написав:Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.

Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.

Хез. Очучение такое, что концепция трохи поменялась.
Заробитчане. Отцепление от РФ.
Ванговать не буду, тк не совсем понимаю эту новую концепцию.

Но 15% в долларах - тут Вы 100% правы, не к добру это.
И еще мне очень не нравится отсутствие инвестиций в наукоемкие (пусть даже и грязные) производства.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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