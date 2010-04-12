Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.
Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.
Zebra написав:Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.
Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.
если мы вчера не развалились, то сейчас тем более не развалимся
Zebra написав:Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.
Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.
если мы вчера не развалились, то сейчас тем более не развалимся
Но задела в экономике не вижу по демографическим причинам. Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет. Рабочая сила обычно от 18 лет.
Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Резюме и сценарный курсовой прогноз до конца 2019 года
Политические события «20 мая» (роспуск парламента и отставка правительства), безусловно, являются факторами макроэкономической дестабилизации в стране. Они ставят под угрозу получение траншей кредитов МВФ и других источников внешнего финансирования (Мировой банк, еврозаймы) летом 2019 года. Однако в виду инерционного тренда позитивных тенденций экономического роста, существующих в стране (рост экспорта, трансферты от трудовых мигрантов, деньги на выборы), курс гривни может сохранить в июне-июле тенденцию не только к стабильности, но и к укреплению.
Однако мы видим более чем значительные риски смены этой тенденции к августу-сентябрю, когда правительство не сможет получить на рынке планировавшийся еврозайм в 2 млрд евро и вынуждено будет погасить средства нерезидентов, инвестированные во внутренние ОВГЗ. Вместе с сезонным спросом импортеров на иностранную валюту это будет способно привести к «слому» курсовой тенденции уже в августе-сентябре. И у Украины останется лишь два выбора: или резкая девальвация гривни или потеря резервов НБУ, которая продлится до конца 2019 года.
В июне-июле мы прогнозируем (с учетом всех факторов) сохранение курса гривны в коридоре 25,5 – 27,0 грн. долл. А с началом августовско-сентябрьской девальвации курс гривны может ослабиться до 28,5-30,0 грн./долл.
Хотя, еще раз повторимся, многое будет зависеть от сохранения независимости Национального банка от политического влияния руководства страны. Если независимость центрального банка будет сохранена, это даст большие шансы на возобновление программы сотрудничества с МВФ в конце осени текущего года и удержания страны от тех негативных экстерналий, которые описаны в разделе курсовых рисков.
Если же новоизбранная «администрация» решит вторгнуться в деятельность центрального банка страны после «блицкрига» «20 мая» по свержению правительства и парламента, с тем, чтобы взять деятельность регулятора под политический контроль победившей на выборах бизнес-группы, события могут начать развиваться по критическому сценарию финансовой дестабилизации, включая резкий рост курса доллара и начало масштабного оттока вкладов населения из банков страны по сценарию 2014 года.
Независимость (точнее полное подчинение не правительству Украины ,а МВФ) - это есть самая главная угроза.
Zebra написав:Струна натягивается. Не знаю где такое еще возможно, чтоб рост ВВП был всего 2-3%%, а проценты по облигациям приближались к 20%. Не логично это. Для крупного бизнеса в долларах 15-18% годовых это уже довольно неплохо. Зачем рисковать, инвестировать куда то что может не выгореть, если спокойно можно давать под такие проценты и удваивать капиталы каждые 3-4 года с учетом сезонных курсовых колебаний и сложного процента.
Скупайтесь и матрацте, это последнее халявное лето, ИМХО.
Хез. Очучение такое, что концепция трохи поменялась. Заробитчане. Отцепление от РФ. Ванговать не буду, тк не совсем понимаю эту новую концепцию.
Но 15% в долларах - тут Вы 100% правы, не к добру это. И еще мне очень не нравится отсутствие инвестиций в наукоемкие (пусть даже и грязные) производства.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну