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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 тра, 2019 23:15
proftpd66 написав: Zebra написав: proftpd66 написав:Zebra
сделает терминаторов
как же Турки и Арабы которые приезжают к нам?
Их полным полно.
Они сюда не работать приезжают, а как секс-туристы
ВВП той страны от куда они приехали, приехало к сюда. И добавите + к ВВП Украины. Вот и всё.
Мы в Турцию вывозим обратно еще больше валюты.
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Zebra
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:16
Zebra написав:
Но задела в экономике не вижу по демографическим причинам.
Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет.
Рабочая сила обычно от 18 лет.
Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
в современном глобальном мире не существует такого понятия, как нехватка рабочих.
Если в Киеве рабочим будут платить больше ,чем в Москве - то начнеться исход из Москвы братьев таждиков и узбеков в Киев. Дальше подтянуться индусы, арабы.
Но ни чего этого нет. И проблема не в демографии, а в недостаточном росте экономики.
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dima_beleb
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:20
Zebra написав:
Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Объясните причины провала?
Интересна Ваша версия.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Навуходоносор
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:24
Zebra написав:
Мы в Турцию вывозим обратно еще больше валюты.
подсчитать это нельзя. Через границу можно 10к без декларации.
10 раз слетать за 10 дней, можно 100к$ привезти.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:31
Навуходоносор написав: Zebra написав:
Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Объясните причины провала?
Интересна Ваша версия.
Моя версия носит зоологический характер
Изменения условий обитания заставляют популяцию сократить размножения до лучших более стабильных времен.
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Zebra
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:34
dima_beleb написав:
Но ни чего этого нет. И проблема не в демографии, а в недостаточном росте экономики.
Откуда ему взяться, спрашивается? Если экономикой НИКТО в этой стране системно не занимался?
Вы всерьез полагаете, что рынок и дикий капитализм САМ что-то создаст?
Вершина его созидательной деятельности - это трансформация базаров из 90-х в ТРЦ 2010-х. Это все, что нужно знать о саморегуляции рынка в Украине.
О регуляции
По пальцам рук можно перечислить законы, которые принимались в интересах страны или отрасли в целом. 90% - в интересах конкретных лиц или группировок.
То есть у нас имелось, с одной стороны, полная свобода/бесконтрольность/равнодушие - когда дело касалось каких-то конкурентных вещей типа ритейла, с другой - сверхпротекция за счет, в основном, внутреннего ресурса.
От этого всего экономика должна расти?
Да вы шутите
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:38
Zebra написав:
Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры микро экскаваторы с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.
Востаннє редагувалось yama
в Вів 21 тра, 2019 23:40, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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yama
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:38
Zebra написав: Навуходоносор написав: Zebra написав:
Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.
Объясните причины провала?
Интересна Ваша версия.
Моя версия носит зоологический характер
Изменения условий обитания заставляют популяцию сократить размножения до лучших более стабильных времен.
Ну, иной по характеру (зоологической) версии от Вас трудно было ожидать
Ухудшение условий обитания, Вы хотели сказать. Конкретных особей популяции.
Востаннє редагувалось Навуходоносор
в Вів 21 тра, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:43
proftpd66 написав: Zebra написав:
Мы в Турцию вывозим обратно еще больше валюты.
подсчитать это нельзя. Через границу можно 10к без декларации.
10 раз слетать за 10 дней, можно 100к$ привезти.
всегда хотел спросить , а если за декларировать допустим $100 000 на ввоз то что надо налоги какие платить ? или что конфискуют?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
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Додано: Вів 21 тра, 2019 23:45
yama написав: Zebra написав:
Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.
По поводу этих самых экскаваторов мы давеча, попивая кофе, говорили у катка, построенного на улице имени славного города Шалетт еще при Януковиче.
Разговор был о том, что бригада землекопов за какой-то нереальный срок выкопала какую-то траншею вокруг него для прокладки кабеля, кажется.
На мой вопрос, почему не взяли в аренду тот самый мини-экскаватор, был ответ - "землекопы -надежнее, быстрее(!), дешевле" (тут я не уверен, оставляю на совести главного осеменителя, скорее, он просто поленился искать экскаватор
).
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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