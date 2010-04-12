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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1192119311941195>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 481
1. меньше 27
26%
125
2. 27 - 28.50
43%
209
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:15

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
  proftpd66 написав:Zebra

сделает терминаторов :)

как же Турки и Арабы которые приезжают к нам? :mrgreen: Их полным полно.

Они сюда не работать приезжают, а как секс-туристы :mrgreen:


ВВП той страны от куда они приехали, приехало к сюда. И добавите + к ВВП Украины. Вот и всё.


Мы в Турцию вывозим обратно еще больше валюты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:16

  Zebra написав:
Но задела в экономике не вижу по демографическим причинам.
Средний возраст бизнесмена - 35-39 лет.
Рабочая сила обычно от 18 лет.

Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.

Дефицита бизнесменов пока нет, т.к. средний возраст припадает на 80-ые годы.

Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.

в современном глобальном мире не существует такого понятия, как нехватка рабочих.
Если в Киеве рабочим будут платить больше ,чем в Москве - то начнеться исход из Москвы братьев таждиков и узбеков в Киев. Дальше подтянуться индусы, арабы.

Но ни чего этого нет. И проблема не в демографии, а в недостаточном росте экономики.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:20

  Zebra написав:Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.

Объясните причины провала?
Интересна Ваша версия.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:24

  Zebra написав:
Мы в Турцию вывозим обратно еще больше валюты.



подсчитать это нельзя. Через границу можно 10к без декларации.

10 раз слетать за 10 дней, можно 100к$ привезти.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:31

  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.

Объясните причины провала?
Интересна Ваша версия.

Моя версия носит зоологический характер :mrgreen:
Изменения условий обитания заставляют популяцию сократить размножения до лучших более стабильных времен.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:34

  dima_beleb написав:
Но ни чего этого нет. И проблема не в демографии, а в недостаточном росте экономики.

Откуда ему взяться, спрашивается? Если экономикой НИКТО в этой стране системно не занимался?

Вы всерьез полагаете, что рынок и дикий капитализм САМ что-то создаст?
Вершина его созидательной деятельности - это трансформация базаров из 90-х в ТРЦ 2010-х. Это все, что нужно знать о саморегуляции рынка в Украине.

О регуляции :lol:
По пальцам рук можно перечислить законы, которые принимались в интересах страны или отрасли в целом. 90% - в интересах конкретных лиц или группировок.

То есть у нас имелось, с одной стороны, полная свобода/бесконтрольность/равнодушие - когда дело касалось каких-то конкурентных вещей типа ритейла, с другой - сверхпротекция за счет, в основном, внутреннего ресурса.

От этого всего экономика должна расти? :lol: :lol:
Да вы шутите
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:38

  Zebra написав:Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры микро экскаваторы с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.
Востаннє редагувалось yama в Вів 21 тра, 2019 23:40, всього редагувалось 2 разів.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:38

  Zebra написав:
  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:Серьезный демографический провал начался в 93-м. Это сейчас возраст 26 лет и ниже - фактически низкий экономический рост имеет корни отсюда - нарастает дефицит рабочей силы. Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
Сегодня на 2 умерших припадает меньше 1 родившегося. Через 25 лет ситуация будет еще хуже.

Объясните причины провала?
Интересна Ваша версия.

Моя версия носит зоологический характер :mrgreen:
Изменения условий обитания заставляют популяцию сократить размножения до лучших более стабильных времен.

Ну, иной по характеру (зоологической) версии от Вас трудно было ожидать :wink:
Ухудшение условий обитания, Вы хотели сказать. Конкретных особей популяции.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Вів 21 тра, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:43

  proftpd66 написав:
  Zebra написав:
Мы в Турцию вывозим обратно еще больше валюты.



подсчитать это нельзя. Через границу можно 10к без декларации.

10 раз слетать за 10 дней, можно 100к$ привезти.

всегда хотел спросить , а если за декларировать допустим $100 000 на ввоз то что надо налоги какие платить ? или что конфискуют?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 23:45

  yama написав:
  Zebra написав:Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.

По поводу этих самых экскаваторов мы давеча, попивая кофе, говорили у катка, построенного на улице имени славного города Шалетт еще при Януковиче.
Разговор был о том, что бригада землекопов за какой-то нереальный срок выкопала какую-то траншею вокруг него для прокладки кабеля, кажется.
На мой вопрос, почему не взяли в аренду тот самый мини-экскаватор, был ответ - "землекопы -надежнее, быстрее(!), дешевле" (тут я не уверен, оставляю на совести главного осеменителя, скорее, он просто поленился искать экскаватор :mrgreen: ).
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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