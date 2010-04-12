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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1192119311941195

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 481
1. меньше 27
26%
125
2. 27 - 28.50
43%
209
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 481
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 00:03

  yama написав:
  Zebra написав:Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры микро экскаваторы с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.

Это все понятно, только другие страны с техническим прогрессом пойдут дальше нас. Мы можем стать европейской Монголией.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 00:17

  Zebra написав:
  yama написав:
  Zebra написав:Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры микро экскаваторы с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.

Это все понятно, только другие страны с техническим прогрессом пойдут дальше нас. Мы можем стать европейской Монголией.

браво. лучше поздно, чем никогда.
потребовалось 5 лет разрухи, чтобы вам до этого дошло.
dima_beleb
 
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