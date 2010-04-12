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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 тра, 2019 00:03
yama написав: Zebra написав:
Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры микро экскаваторы с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.
Это все понятно, только другие страны с техническим прогрессом пойдут дальше нас. Мы можем стать европейской Монголией.
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Zebra
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Додано: Сер 22 тра, 2019 00:17
Zebra написав: yama написав: Zebra написав:
Не может страна делать столько же ВВП, когда рабочих рук будет меньше в 1.5 раза, чем в 91-ом.
а о том что технические процессы совершенствуются , автоматизируются , уменьшается энергозатратность производства
вы не знаете? Если коротко ты вы думаете что за 30 лет научно технический прогресс стоял на месте ? Если измерять землекопами с лопатой то возможно вы правы , но даже в этой области появились микро бульдозеры микро экскаваторы с микро ковшами которые копают ямы меньше чем метр на метр и быстрей чем землекоп.
Это все понятно, только другие страны с техническим прогрессом пойдут дальше нас. Мы можем стать европейской Монголией.
браво. лучше поздно, чем никогда.
потребовалось 5 лет разрухи, чтобы вам до этого дошло.
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dima_beleb
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